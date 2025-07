Nieuwe Russische turboprop ‘op dieet’

De ‘nieuwe’ Ilyushin Il-114-300 laat langer op zich wachten dan gepland, maar Rusland houdt vast aan de introductie, zij het met een grote aanpassing.

De Il-114-300, die al in de jaren ’80 werd ontworpen, is bedoeld als het Russische alternatief voor populaire westerse turboprops zoals de ATR 72 en De Havilland Dash 8. Maar in zijn huidige vorm komt het toestel tekort. Bij een volle cabine van 66 passagiers haalt het slechts een bereik van duizend kilometer, te weinig voor veel regionale routes. Daarom moet het vliegtuig ‘op dieet’.

Volgens de fabrikant, het Russische Ilyushin, onderdeel van United Aircraft Corporation, ligt het huidige leeggewicht op 15,4 ton. Dat moet met minstens 628 kilogram worden teruggebracht. Pas dan kan het toestel 66 passagiers over een afstand van 1.450 kilometer vervoeren. De gewichtsreductie staat gepland voor 2028.

De eerste levering stond aanvankelijk gepland voor 2023, maar werd verschoven naar oktober 2026. In een recente presentatie aan potentiële klanten bevestigde Ilyushin dat de eerste toestellen in 2026 en 2027 waarschijnlijk nog niet over het lagere gewicht zullen beschikken. De lichtere, verbeterde versie volgt op zijn vroegst in 2028.

Specificaties

De Il-114-300 wordt ontwikkeld om te kunnen opereren onder extreme omstandigheden: van -50 tot +45 graden Celsius, bij dag en nacht, en onder complexe weersomstandigheden. Ook moet het toestel geschikt zijn voor operaties vanaf onverharde banen, cruciaal voor het uitgestrekte Russische binnenland.

Het maximum startgewicht ligt op 23,5 ton, de kruissnelheid bedraagt 450 tot 500 kilometer per uur en de minimale startbaanlengte is 1.400 meter. In het najaar van 2026 worden de eerste drie exemplaren verwacht. Vanaf 2027 moet de productie worden opgevoerd naar twaalf toestellen per jaar.