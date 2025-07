Presidentiële Boeing in de aanbieding

Nigeria biedt het voormalige presidentiële vliegtuig te koop aan. De Boeing 737-700 BBJ maakte recentelijk plaats voor een omstreden nieuw vliegtuig.

Wie nog op zoek is naar een bijzonder privévliegtuig kan daarvoor terecht bij de Nigeriaanse overheid. Een Boeing 737-700 BBJ, jarenlang het presidentiële toestel van het West-Afrikaanse land, staat momenteel te koop na een opfrisbeurt op de luchthaven van Basel.

Het toestel, met registratie 5N-FGT, werd in 2005 aangeschaft onder president Olusegun Obasanjo en heeft sindsdien verschillende staatshoofden gediend. De Boeing is voorzien van een luxueus interieur met vijf zones, waaronder een slaapkamer met douche, een VIP-kantoor en vergaderruimtes. Er is plaats voor 33 passagiers en acht crewleden. Met iets minder dan 4000 vlieguren en 1881 landingen op de teller is de Boeing relatief weinig gebruikt. Een vraagprijs voor het toestel is vooralsnog niet bekendgemaakt.

Airbus A330 als vervanger

De verkoop van de Boeing volgt op de recente aanschaf van een Airbus ACJ330, die in juli 2024 werd afgeleverd. Deze nieuwe presidentiële jet, met registratie 5N-FGA, biedt meer comfort en moderne voorzieningen zoals slaap- en vergadermodules, evenals stoelen in zowel business als economy class. De kosten van ruim 150 miljard Naira (ongeveer 78 miljoen dollar) hebben in Nigeria voor flink wat ophef gezorgd, mede door de roep om meer transparantie in overheidsuitgaven.

Volgens de Nigeriaanse overheid was de vervanging echter noodzakelijk vanwege de onbetrouwbaarheid van de oudere Boeing. Na een technisch defect tijdens een vlucht naar Saoedi-Arabië en daaropvolgende zorgen in het parlement, werd besloten het toestel te vervangen. Hoewel de 737 in juli nog gedeeltelijk werd gemoderniseerd, werd uiteindelijk toch definitief afscheid genomen van 5N-FGT.