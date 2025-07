VS overwegen schrappen nieuw stealth-vliegtuig

De U.S. Air Force (USAF) lijkt van gedachten te zijn veranderd in de modernisering van haar tankervloot. In plaats van te investeren in een volledig nieuw tankvliegtuig, overweegt de luchtmacht nu het aantal Boeing KC-46A Pegasus-toestellen uit te breiden.

Tot voor kort was het plan om de zogenaamde Next-Generation Aerial Refueling System (NGAS) te ontwikkelen. De NGAS moest een stealth-tanker worden die andere machines bij zou kunnen tanken in vijandelijk luchtruim. Het vliegtuig zou naadloos moeten aansluiten bij de opkomst van andere vijfde en zesde generatie vliegtuigen, waaronder de F-35, de toekomstige F-47 en de B-21 Raider stealthbommenwerper van Northrop Grumman. De droom om vliegtuigen in vijandelijk luchtruim bij te tanken lijkt voorlopig op de lange baan geschoven.

Hoewel de plannen voor NGAS formeel nog niet zijn geschrapt, lijkt de USAF nu de voorkeur te geven aan een meer betaalbaar alternatief: meer KC-46’s. De KC-46 Pegasus, gebaseerd op de Boeing 767, is momenteel het nieuwste tankvliegtuig in Amerikaanse dienst. De machine biedt niet alleen bijtankcapaciteit in de lucht, maar is ook inzetbaar voor vrachtvervoer en (medische) evacuaties. Verder zijn de onderhouds- en operationele kosten relatief laag doordat de machine gebaseerd is op een civiel vliegtuig. Al met al is de Pegasus een vooruitgang ten opzichte van de kleinere, verouderde KC-135 Stratotanker.

Niet zonder problemen

Het KC-46-programma ging niet van een leien dakje en had meermaals te maken met tegenslagen. Zo markeerde de Amerikaanse luchtmacht in april 2020 een probleem met het brandstofsysteem als een ‘Categorie I’ defect. Het betekende destijds dat er een kritiek probleem was, dat levens of materieel ernstig in gevaar brengt. Boeing ging aan de slag met oplossingen terwijl de KC-46 tijdelijk enkel luchtvracht- en medische transportvluchten uitvoerde. Eerder dit jaar werd de levering van het tankvliegtuig nog voor drie maanden stilgelegd toen er scheuren waren ontdekt in minstens twee gloednieuwe toestellen.