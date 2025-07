Chauffeurloze bus vanaf Rotterdam The Hague Airport

Tussen Rotterdam The Hague Airport en het Rotterdamse metrostation Meijerssplein rijdt sinds afgelopen vrijdag een zelfrijdende bus.

Het moment werd die dag gevierd met onder meer Robert Tieman, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hij stapte samen met genodigden aan boord voor de eerste rit. De lijn staat te boek als lijn 533 en treedt vanaf 1 augustus in dienst. Bus 33 blijft gewoon volgens dienstregeling rijden. Het zelfrijdende voertuig biedt plaats aan twintig passagiers en er is ruimte om bagage mee te nemen.

Wethouder Lansink: 'Een primeur waar we trots op mogen zijn.'



Samenwerking

Rotterdam The Hague Airport is samen met DAM Shuttles, RET, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), HTM en de gemeente Rotterdam de mogelijkheden gaan verkennen. ‘Dankzij onze kleinschaligheid en nauwe samenwerking met onze partners kunnen we samen testen en komen we tot mooie resultaten’, aldus Wilma van Dijk, algemeen directeur van de luchthaven, in een verklaring. ‘Onze luchthaven is een proeftuin voor innovatie, waar we onze luchthaven openstellen als testlocatie voor nieuwe technologieën en duurzame oplossingen, zoals deze zero-emissie autonome bus.’

Niet volledig zelfrijdend

De bus onderging verschillende tests. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) verleende goedkeuring om de bus haar debuut op het wegdek te laten maken. De route tussen Rotterdam The Hague Airport en het metrostation is overzichtelijk en het bevat weinig lastige verkeerssituaties. De bussen zijn voorzien van sensoren, radar- en camerasystemen die de omgeving voortdurend in de gaten houden. Het voertuig is echter niet volledig onbemand. In Nederland is het niet toegestaan om zelfrijdende voertuigen op openbare wegen toe te laten. Daarom is er een zogeheten ‘safety driver’ aanwezig, die kan ingrijpen indien nodig.