Voorlopige oorzaak crash Air India 787 bekend

Eerste bevindingen wijzen erop dat de brandstoftoevoer naar de motoren van de gecrashte Boeing 787 van Air India vlak na vertrek werd afgesloten.

Dat blijkt uit het eerste rapport van de Indiase Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB), dat ingezien is door CNN. Vlak na vertrek zou de toevoer zijn afgesloten, waardoor de motoren geen brandstof meer kregen. Op dat moment had de 787 een snelheid van 180 knopen (omgerekend 330 kilometer per uur) bereikt. Beide motoren werden ‘achter elkaar van de RUN- naar de CUTOFF-positie gezet met een tussenpoos van één seconde’, valt te lezen in het rapport.

The Indian Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) has released the preliminary report on the Air India Boeing 787 crash. As per the report, shortly after takeoff, both engine fuel control switches moved from ‘RUN’ to ‘CUTOFF’ about one second apart. pic.twitter.com/jkK0uITSWd — Mauman (@mauman707) July 12, 2025

Uitgesloten oorzaken

Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. Aan de apparatuur in het vliegtuig zou het volgens de AAIB niet hebben gelegen. Die bleek in ‘normale’ staat te zijn. De brandstof zou evenmin de boosdoener zijn geweest. Ook werd er ‘geen significante vogelactiviteit waargenomen in de buurt van de vliegroute’. Het startgewicht was eveneens volgens het boekje en er waren geen ‘gevaarlijke goederen’ aan boord. De flaps werden correct gebruikt tijdens take-off.

Laatste woorden van piloten

Analisten hebben de zwarte doos geanalyseerd waarin niet alleen de laatste gesprekken in de cockpit werden vastgelegd tussen de 56-jarige gezagvoerder, die meer dan 15.000 vlieguren op zijn naam had, en de 32-jarige copiloot, met 3.400 vlieguren, zijn vastgelegd maar ook 49 uur aan vluchtgegevens. Eerder zou een van de piloten al hebben gezegd dat er geen stuwkracht was, vermogensverlies werd waargenomen en dat de 787 niet in staat was op te stijgen. Vlak voor de crash reageerden de vliegers verwarrend naar elkaar. ‘In de cockpitopname is te horen hoe een van hen aan de andere vraagt waarom hij de stroomtoevoer heeft afgesneden. De andere piloot antwoordde dat hij dat niet had gedaan’, aldus het AAIB-rapport.