Antonov An-124 verschijnt boven Europa op radar

Een Antonov An-124 van Antonov Airlines landde afgelopen vrijdag halverwege de middag in het Duitse Leipzig na drie jaar aan de grond te hebben gestaan op Oekraïense bodem.

Het is onduidelijk waar het toestel, registratie UR-82073, exact vandaan kwam. Het werd waargenomen boven de Oekraïne hoofdstad Kiev. Verder verscheen de machine op Flightradar24 pas aan de westgrens, omdat het luchtruim van Oekraïne sinds de Russische invasie ernstig beperkt is. Zoals Marjan Rintel, CEO van KLM, het omschreef, is dit luchtruim een van de gaten waar vliegtuigen omheen moeten vliegen. De An-124 vloog vervolgens over Polen om rond de klok van 14:30 uur te landen op Leipzig Halle Airport in Duitsland.

Earlier today, Antonov was able to fly An-124 UR-82073 out of Ukraine. The aircraft had been stuck in Kyiv since February 2022. https://t.co/64JXOR6yzC pic.twitter.com/f9yIUdr1Eh — Flightradar24 (@flightradar24) July 11, 2025

Antonov verhuist naar Leizpig

Het doel van deze vlucht is volgens AeroTime niet duidelijk. Antonov Airlines gaf nog geen verklaring af. Sinds 2006 is de vrachtmaatschappij actief op de luchthaven van Leipzig. Zij voert zowel commerciële transporten uit als overheidsopdrachten en humanitaire missies. Daarvoor werd dan ook een onderhoudscentrum gebouwd. Momenteel staan er vijf An-124’s gepositioneerd. Gespeculeerd wordt dat de machine naar Leipzig vloog om weer deel uit te maken van de vloot.

Schade door oorlog

De An-124 stond tijdens de Russische invasie opgeslagen op vliegveld Sviatoshyn, in het zuidwesten van Kiev en was daar in onderhoud. Op deze luchthaven vindt de serieproductie van Antonov plaats. De UR-82073 kwam er op deze luchthaven, in tegenstelling tot andere toestellen, zonder kleerscheuren vanaf. Een andere An-124, registratie UR-82009, liep ernstige schade op, terwijl ‘s werelds grootste vrachtvliegtuig de An-225, ook wel bekend als Mriya, volledig verwoest werd.