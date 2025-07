‘Gevaarlijke situatie’ in A320 op Schiphol

Een 25-jarige vrouw uit Landsmeer die 13 augustus vorig jaar aan boord van een Airbus A320 van Croatia Airlines tijdens het taxiën op Schiphol ging staan, verscheen afgelopen donderdag opnieuw voor de rechter.

Het betrof vlucht OU451, die 11:20 uur zou aanvangen in de richting van de Kroatische hoofdstad Zagreb. De machine taxiede 45 minuten na de aanvankelijke vertrektijd in de richting van de Aalsmeerbaan (18L/36R). Echter, al snel nadat de A320, registratie 9A-CTK, aan het taxiën was, besloten de piloten om te keren wegens een vrouw die niet luisterde naar de instructies van het cabinepersoneel.

Doordat de vrouw niet naar het cabinepersoneel luisterde, kon de A320 niet opstijgen © Flightradar24.com

A320 keert snel om

Zij stond op omdat zij zich verzette tegen de uitzetting van twee vreemdelingen, blijkt uit een document van het Openbaar Ministerie. Ze moedigde andere passagiers eveneens op te staan. Door te protesteren hoopte de vrouw dat de piloten besloten om te keren, zodat de vreemdelingen van boord konden en de advocaat meer tijd zou krijgen voor hun zaak. De cabin crew vroeg de passagier meermaals te gaan zitten, maar daaraan gaf zij geen gehoor. Omdat zij niet luisterde en omdat de veiligheid daardoor in het geding zou komen, maakte de A320-piloten de omkeer naar de parkeerplaatsen tussen de D- en E-gates. Daar werd de vrouw uiteindelijk aangehouden door de Koninklijke Marechaussee.

Nog een rechtszaak

In eerste instantie kreeg de 25-jarige een strafschikking opgelegd. Daartegen ging zij in verzet. Daarom verscheen de vrouw donderdag opnieuw in de rechtszaal. De officier van justitie gaf aan dat zij voor een ‘gevaarlijke situatie’ had gezorgd door te gaan staan tijdens het taxiën en niet te luisteren naar instructies van het cabinepersoneel. Hoewel de officier van justitie op het demonstratierecht wees, vroeg hij de rechter een boete van 480 euro op te leggen. Uiteindelijk kreeg ze een boete van 480 euro, waarvan 240 voorwaardelijk. In de overweging werd meegenomen dat de vrouw ‘sociaal bewogen handelde, weinig inkomsten heeft en aangaf zich voortaan aan de wet te zullen houden’.