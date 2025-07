Hoeveel vliegtuigen heeft KLM in totaal?

KLM heeft per eind 2024 178 vliegtuigen in haar vloot, waarmee de Nederlandse luchtvaartmaatschappij een van de grotere carriers in Europa is. Deze vloot bestaat uit een mix van Boeings, Airbussen en Embraers voor zowel intercontinentale als Europese vluchten. Als onderdeel van de Air France-KLM Group speelt de vlootgrootte een belangrijke rol in het uitgebreide netwerk dat KLM wereldwijd bedient.

Hoeveel vliegtuigen heeft KLM momenteel in haar vloot?

KLM beschikt over 178 vliegtuigen die dagelijks ingezet worden voor passagiers- en vrachtvervoer. Dit aantal maakt KLM tot een middelgrote speler binnen de Europese luchtvaart, met voldoende capaciteit om haar netwerk van meer dan 160 bestemmingen te bedienen.

De vlootgrootte is voor een luchtvaartmaatschappij van groot belang voor de operationele flexibiliteit. Met 178 toestellen kan KLM niet alleen haar reguliere dienstregeling uitvoeren, maar ook inspelen op seizoensgebonden vraag en onderhoud plannen zonder de dienstverlening te verstoren. Deze schaalgrootte stelt de maatschappij in staat om efficiënt te opereren vanuit de hub op Schiphol.

Binnen de Air France-KLM Group vormt de KLM-vloot ongeveer een derde van het totale aantal vliegtuigen. Deze positie geeft KLM een relatief sterke onderhandelingspositie bij vliegtuigfabrikanten en leveranciers.

Uit welke vliegtuigtypes bestaat de KLM-vloot?

De KLM-vloot bestaat uit vijf hoofdfamilies van vliegtuigen: de Boeing 777, Boeing 787 Dreamliner, Boeing 737, Airbus A330 en Embraer toestellen. Deze diversiteit zorgt voor optimale inzet op verschillende routes en afstanden binnen het netwerk.

Voor intercontinentale vluchten zet KLM uitsluitend widebody toestellen in:

Boeing 777-200ER en 777-300ER voor langeafstandsvluchten naar Azië, Afrika en Amerika

Boeing 787-9 en 787-10 Dreamliner voor lange vluchten met gemiddelde passagiersaantallen

Airbus A330-200 en A330-300 voor middellange intercontinentale routes

Het Europese netwerk wordt bediend met narrowbody vliegtuigen:

Boeing 737’s en Airbus A321neo’s voor Europese bestemmingen

Embraer’s (via KLM Cityhopper) voor regionale vluchten

Deze verdeling tussen widebody en narrowbody toestellen zorgt voor een optimale match tussen vliegtuigcapaciteit en vraag op verschillende routes. De grotere toestellen bedienen de drukke intercontinentale routes, terwijl de kleinere vliegtuigen flexibiliteit bieden op kortere afstanden binnen Europa.

Hoe verhoudt de vloot van KLM zich tot andere maatschappijen?

Met 178 vliegtuigen behoort KLM tot de middelgrote Europese luchtvaartmaatschappijen. Lufthansa opereert met 387 toestellen, terwijl British Airways ongeveer 280 vliegtuigen heeft. Zustermaatschappij Air France beschikt over 222 toestellen.

Binnen de SkyTeam alliantie neemt KLM een respectabele positie in. Hoewel kleiner dan Amerikaanse partners zoals Delta Air Lines, speelt KLM een belangrijke rol als Europese hub voor het alliantienetwerk. De strategische ligging van Schiphol versterkt deze positie aanzienlijk.

Wat zijn de toekomstplannen voor de KLM-vloot?

KLM werkt aan een ambitieus vlootvernieuwingsprogramma met bestellingen voor modernere, zuinigere vliegtuigen. De focus ligt vooral op het vervangen van oudere Boeing 737’s door nieuwere toestellen uit de Airbus A320neo familie.

Duurzaamheid staat centraal in de vlootplannen van KLM. Nieuwe generatie vliegtuigen verbruiken tot 20% minder brandstof dan hun voorgangers, wat direct bijdraagt aan lagere CO2-uitstoot. De Boeing 787 Dreamliner en toekomstige toestellen zoals de Airbus A350 spelen hierin een belangrijke rol.

De komende jaren zullen oudere toestellen zoals de Boeing 777’s en Airbus A330’s worden uitgefaseerd. Deze worden vervangen door efficiëntere alternatieven die niet alleen zuiniger zijn, maar ook stillere motoren hebben en minder onderhoud vergen.

Deze vlootmodernisering heeft directe impact op de operationele efficiency. Nieuwere vliegtuigen hebben lagere onderhoudskosten, betere betrouwbaarheid en hogere inzetbaarheid. Dit vertaalt zich in betere prestaties voor zowel de maatschappij als haar passagiers.

