‘Nederlands vliegtuig gecrasht bij takeoff uit Londen’

Op de Londense luchthaven Southend is een vliegtuig kort na het opstijgen verongelukt. Naar verluidt gaat het om de PH-ZAZ, een Beechcraft B200 Super King Air van het Nederlandse bedrijf Zeusch Aviation.

Het incident vond plaats omstreeks 16:00 uur lokale tijd op zondag 13 juli. Op beelden die sinds kort na het ongeluk op sociale media circuleren is een vuurbal aan het einde van baan 05 van London Southend Airport te zien.

Verschillende bronnen, waaronder FlightRadar24, melden dat het betrokken vliegtuig een Nederlandse Beech B200 met registratie PH-ZAZ is. Dat toestel maakt deel uit van de vloot van het op Lelystad gevestigde Zeusch Aviation, en vertrok rond hetzelfde tijdstip als vlucht SUZ1 naar Lelystad. Dat het daadwerkelijk om het Nederlandse toestel gaat, is vooralsnog niet bevestigd.