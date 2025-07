Crash Londen: ‘Mijn kids zwaaiden en zij zwaaiden terug’

Een dag na de crash op het vliegveld van Londen Southend is er nog altijd weinig informatie bekend. De eerste getuigenissen wijzen op een emotioneel drama.

London Southend Airport maakte maandagochtend, een dag na de ramp, bekend tot nader order gesloten te zijn. Verschillende maatschappijen, waaronder easyJet, moeten daarom een deel van hun vluchten annuleren of verplaatsen naar andere vliegvelden in de regio. Op de luchthaven zijn de politie, hulpdiensten en de onderzoekers de crash aan het onderzoeken.

Op een zonnige zondagmiddag 13 juli steeg een Beechcraft B200 Super King Air op vanaf de luchthaven nabij Londen. Na enkele seconden in de lucht stortte het toestel neer vlakbij de luchthaven. Het is nog altijd niet bekend hoeveel passagiers aan boord zaten van het vliegtuig met bestemming Lelystad. Ook is het onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen en wat hun identiteit is. De Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) neemt deel aan het onderzoek.

Vuurbal

De Nederlandse eigenaar Zeusch Aviation is gevestigd op Lelystad Airport en beschikt daar over een vloot van enkele Beechcraft-toestellen met ruimte voor ongeveer tien passagiers. Het bedrijf voert onder andere medische vluchten uit evenals chartervluchten voor kleine delegaties. Tevens brengt het gebieden in kaart voor overheden. De maatschappij lanceerde afgelopen april enthousiast een nieuwe livery.

Getuigen beschrijven het drama dat plaatsvond. Volgens hen steeg het vliegtuig op en helde het toestel kort daarop naar links waarna het neerstortte en een grote vuurbal veroorzaakte. Een barman bij de plaatselijke golfclub deed zijn verhaal tegenover de BBC: ‘We hebben nog nooit zoiets gezien. Iedereen was in shock’, zei hij. ,’Mensen renden meteen naar de plek van de crash om te kijken of ze nog iemand konden helpen.’

Ook John Johnson, een bijstaander op het plaatselijke vliegveld, sprak van een grote vuurbal. Hij was aanwezig met zijn kinderen die enthousiast zwaaiden naar de piloten voor vertrek. ‘Mijn kinderen zwaaiden en zij zwaaiden terug,’ zei hij tegen SkyNews. ‘Drie of vier seconden later begon het vliegtuig hevig naar links te hellen.’