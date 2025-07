Engelse TUI 787 keert bij tweede waarschuwing om

Passagiers aan boord van een Boeing 787 van de Engelse tak van TUI moesten na een ongeplande landing op Bangor International Airport (Verenigde Staten) in een terminal slapen.

De Dreamliner, registratie G-TUIL, vertrok afgelopen dinsdagmiddag 16:05 uur lokale tijd vanuit het Mexicaanse Cancun voor terugvlucht BY49 op weg naar Londen Gatwick. Ongeveer een uur na take-off zouden twee passagiers, een koppel, op het toilet hebben gerookt. De gezagvoerder merkte dat op en meldde door de intercom dat de 787 een ongeplande landing zou maken als dit nog een keer zou gebeuren.

Nadat het stel lak had aan de instructies van het cabinepersoneel, besloten de 787-piloten een ongeplande landing te maken © Flightradar24.com

Stel luistert niet

Daarmee leek het duo tot andere gedachten gebracht, maar drieënhalf uur later moest het toestel alsnog een ongeplande landing maken. Het is onduidelijk of er daadwerkelijk opnieuw een sigaret is opgestoken. Het stel zou in ieder geval dronken zijn geweest. Op het moment dat de flight crew haar beslissing nam bevond de machine zich ten noordoosten van de Verenigde Staten. De 787 draaide om en landde 21:30 uur op Bangor International Airport. De twee vermeende rokers werden van boord gehaald. De Dreamliner stond vijf uur aan de grond om de papieren in orde te maken, terwijl de passagiers op hun stoelen moesten blijven zitten. Daarna maakte het vliegtuig zich op voor het restant van de vlucht. Het taxiede naar verluidt naar de startbaan, toen besloten werd om te keren naar het platform, omdat het cabinepersoneel anders haar maximale werkuren zou gaan overschrijden.

Terminal verandert in ‘oorlogsgebied’

Er zat nu niets anders op dan dat de passagiers een nacht op de Amerikaanse luchthaven zouden moeten doorbrengen. De terminal veranderde in een slaapzaal met (lucht)bedden. ‘Het was als een oorlogsgebied in een lounge – rijen en rijen bedden’, aldus Lawrance Terry, een van de inzittenden, bij The Mirror. ‘We hebben zes of zeven uur gewacht voordat we een drankje aangeboden kregen.’ TUI regelde een vervangende cabin crew. De 787 zou de volgende dag om 15:00 uur alsnog haar vlucht naar Londen Gatwick hervatten.