“Nieuwe” airline zegt Schiphol nu al gedag

De maatschappij kwam in december 2021 voor het eerst aan op Schiphol en is, op een kortstondige periode na, niet meer weggegaan. Tot nu: Play Airlines zegt Schiphol binnenkort gedag.

De IJslandse budgetvlieger Play Airlines voert haar laatste rotatie tussen Reykjavik-Keflavik en Amsterdam Schiphol uit op zaterdag 25 oktober 2025. Daarna houdt de luchtvaartmaatschappij ermee op en blijft de route in handen van de IJslandse nationale luchtvaartmaatschappij Icelandair en Transavia. Ook bestemmingen Parijs CDG, London Stansted en Dublin zijn getroffen.

Het zijn niet de eerste bestemmingen die het moeten ontzien. Eerder dit jaar kondigde Play Airlines aan al haar bestemmingen in Noord-Amerika op te geven. Het hub-model waarmee de airline opereerde bleek té seizoensgebonden en de operationele kosten bleken te hoog. Play Airlines wil zich voortaan gaan focussen op Europese vakantiebestemmingen vanaf IJsland.

Belofte

Play Airlines werd opgericht in juni 2021 door twee voormalige Wow Air-topmannen. De maatschappij zou met een vloot van zes Airbus A320neo-toestellen veertien bestemmingen in Europa en Noord-Amerika met elkaar verbinden via een hub in Keflavik. De vloot is sindsdien gegroeid met zes Airbus A321neo’s en ook het aantal bestemmingen is aanzienlijk gestegen.

Toch bleek de belofte moeilijk te realiseren en de airline gooit het voortaan over een andere boeg. Twee grootaandeelhouders, CEO Einar Örn Ólafsson en vicevoorzitter Elías Skúli Skúlason, nemen het initiatief voor een volledige overname van PLAY. Daarbij wordt het bedrijf van de beurs gehaald en het kapitaal herverdeeld. Bovendien volgt er een grote herstructurering.

Een belangrijk onderdeel hiervan is het verplaatsen van de operationele licentie van IJsland naar Malta. Deze zet biedt financiële en regelgevende voordelen, vooral op het gebied van vliegtuigverhuur, een sector waarin PLAY wil groeien. Ondanks de veranderingen blijft de passagierservaring grotendeels hetzelfde. Het herkenbare rode kleurenschema van de vliegtuigen blijft behouden, net als de inzet van IJslandse crew onder bestaande arbeidsvoorwaarden.