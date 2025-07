Nieuwe bestemmingen voor KLM A321neo

KLM gaat komend winterseizoen, dat vanaf eind oktober dit jaar van start gaat, haar Airbus A321neo-vliegtuigen op meerdere routes inzetten.

De eerste route tussen Schiphol en de Ierse hoofdstad Dublin vangt direct op 26 oktober aan, de startdatum van het winterseizoen. Dan zet KLM volgens AeroRoutes het toestel twee keer per dag in. In totaal vliegt KLM in het winterseizoen dagelijks vier keer tussen de beide steden. Op de website van de luchtvaartmaatschappij is te zien dat zij momenteel van plan is de A321neo in te zetten op de heenvluchten KL1141 en KL1145 en de terugvluchten KL1134 en KL1142. Op de andere twee vluchten is de Boeing 737-800 nog aan zet, het type dat de komende jaren geleidelijk aan door de A320/A321neo-familie vervangen wordt. Vanaf 5 januari 2026 verzorgt KLM met de A321neo nog maar op één keer een retourtje Dublin.

In nieuwe jaar naar Lyon

Het nieuwe vliegtuigtype gaat bovendien haar debuut maken op de route Schiphol-Lyon (Frankrijk). Naar deze bestemming vliegt KLM dagelijks twee keer. Voor nu is het plan dat de airline de A321neo inzet op de avondvlucht KL1435 en de terugvlucht KL1432, de vlucht die 14:10 uur vanaf de Franse luchthaven vertrekt. Deze dienstregeling is in ieder geval van kracht tot 20 februari 2026.

Bestemmingen in Europa

Tot slot gaat de A321neo vanaf 10 januari volgend jaar de vlucht Schiphol-Birmingham (Verenigd Koninkrijk) dagelijks twee keer per week aandoen. De vluchten worden op zaterdag en zondag uitgevoerd. Vooralsnog lijkt het erop dat KLM het vliegtuig op die dagen inzet op heenvlucht KL1047 en terugvlucht KL1048. Daarmee voegen Dublin, Lyon en Birmingham zich bij het rijtje van Kopenhagen, Berlijn, Stockholm, Parijs, Praag, Wenen, Londen, Edinburgh, Madrid, Manchester en Zürich waarop KLM reeds met haar A321neo vliegt.