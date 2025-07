Airbus A330 ernstig beschadigd

Een Airbus A330-300 van Delta Air Lines is kort na vertrek uit Barcelona-El Prat teruggekeerd na in een hagelstorm terecht te zijn gekomen. De widebody, op weg naar New York JFK, landde veilig terug op Spaanse bodem. Aan boord raakte niemand gewond.

Volgens gegevens van Flightradar24 bleef het toestel daarna aan de grond in Barcelona. De eerstvolgende geplande vlucht van het toestel staat vooralsnog op 16 juli. De schade aan het toestel is aanzienlijk: de neus van het vliegtuig, de zogeheten radome, werd flink toegetakeld door de hagel. Así ha quedado el Airbus 330-300 de Delta después de regresar al aeropuerto de Barcelona tras notificar granizo. #SafetyFirst pic.twitter.com/IShuGa2Nqd — Loca Aeroportuaria (@locaeropuerto) July 12, 2025

Het incident vond plaats op 12 juli, kort na het opstijgen van de vlucht. De bemanning besloot snel terug te keren naar Barcelona, waar het vliegtuig veilig landde. Delta bevestigde het voorval in een verklaring: ‘Delta-vlucht 169 van Barcelona naar New York-JFK keerde terug naar Barcelona na weersgerelateerde schade kort na vertrek. De vlucht is veilig geland en passagiers zijn omgeboekt naar andere vluchten. Delta biedt haar excuses aan voor het ongemak.’

Hoewel hagel vaak als onschuldige neerslag wordt gezien, vormen hagelstormen in de lucht een serieus risico voor de luchtvaart. Vooral de neus en cockpitramen van vliegtuigen zijn kwetsbaar, en in zeldzame gevallen kunnen ook motoren beschadigd raken.

Hagel ontstaat in de krachtige opstijgende luchtstromen binnen onweerswolken (Cumulonimbus). Daar bevriezen waterdruppels en worden herhaaldelijk omhooggestuwd, wat leidt tot de vorming van grotere ijsklompen. Door de onvoorspelbaarheid en de kracht van deze verschijnselen zijn ze moeilijk te vermijden, zelfs met moderne weersradars.

Afgelopen maand liep een Airbus A321neo van SkyUp Airlines nog flinke schade op door een hagelbui tijdens een vlucht naar Egypte. Op foto’s was te zien dat de neuskegel van het vliegtuig volledig was gedeukt en de cockpitruiten flink beschadigd waren.