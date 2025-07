De Russische agressie en de Duitse “Zeitenwende” hebben de verouderde straaljagervloot in een stroomversnelling gebracht. Hoeveel gevechtsvliegtuigen heeft de Luftwaffe nú, welke taken vervullen Eurofighter, Tornado en straks F-35A, en wat betekent dit voor NAVO-verplichtingen?

Hoeveel straaljagers heeft de Luftwaffe anno 2025?

Type Totaal in bezit Operationeel inzetbaar* Primaire bases Hoofdtaak Eurofighter Typhoon 138 110–120 (≈ 80 % gereed) Neuburg, Laage, Wittmund, Nörvenich Luchtverdediging & multirole Panavia Tornado 85 van de 93 in de vloot 35–40 (≤ 50 % inzetbaar) Büchel (IDS/ECR), Jagel (ECR) Strike, SEAD & nucleaire taak Lockheed Martin F-35A 35 besteld – (levering vanaf 2027) Büchel V-generation multirole & nucleaire taak

*Operationele gereedheid fluctueert dagelijks; Eurofighter haalt wekelijks > 80 % dankzij performance-based logistics, terwijl Tornado’s door leeftijd rond of onder de 50 % blijven.

Eurofighter Typhoon: ruggengraat van de Duitse luchtverdediging

Met 138 Typhoons vormt de Eurofighter het kernwapensysteem van de Luftwaffe. Dankzij CAPTOR-M-/E-radar, IRIS-T en AIM-120 AMRAAM kan het toestel Mach 2,0 halen en zowel lucht-luchttaken als precisie-grondaanvallen uitvoeren. De vloot ondergaat momenteel de Quadriga-upgrade (38 nieuwe Tranche-4-jets) en softwarepakket P4E, wat radar-enabling voor toekomstig BVRAAM Meteor toevoegt.

Panavia Tornado: specialist op weg naar pensioen

Van de oorspronkelijk 357 Duitse Tornado’s vliegen er nog 85 operationeel; de rest fungeert als reservedeelplatform. De IDS-variant voert diep-strike en close-air-support uit, terwijl de ECR met HARM-raketten vijandelijke luchtverdediging onderdrukt. Een kernploeg Tornado IDS in Büchel blijft gecertificeerd voor Amerikaanse B61-12-kernbommen onder NAVO-nuclear-sharing. Door hoge kosten en een readiness < 50 % staat het toestel voor uitfasering rond 2030.

Modernisering: waarom Duitsland voor de F-35A kiest

Nucleaire continuïteit : de F-35A is het enige West-Europese platform dat direct B61-12-certificatie krijgt.

: de F-35A is het enige West-Europese platform dat direct B61-12-certificatie krijgt. V-generatie capaciteit : stealth, sensorfusie en Link-16/TTNT-netwerking tillen Duitse SEAD & deep-strike naar NAVO-niveau.

: stealth, sensorfusie en Link-16/TTNT-netwerking tillen Duitse SEAD & deep-strike naar NAVO-niveau. Interoperabiliteit : meerdere NAVO-partners (VS, NL, IT, DK, NO, PL) vliegen F-35, wat gezamenlijke training vereenvoudigt.

: meerdere NAVO-partners (VS, NL, IT, DK, NO, PL) vliegen F-35, wat gezamenlijke training vereenvoudigt. Levensduurkosten: ondanks hoge instapprijs daalt “cost per flying hour” onder de Tornado-SLEP-schatting na 2030.

Bestelling en tijdlijn

Aantal : 35 × F-35A Lightning II

: 35 × F-35A Lightning II Contract : december 2022, waarde ± € 8 mrd inclusief infrastructuur en training

: december 2022, waarde ± € 8 mrd inclusief infrastructuur en training Levering : eerste jets in de VS in 2026; aankomst Duitsland 2027 ; IOC 2028 ; FOC 2030 .

: eerste jets in de VS in 2026; aankomst Duitsland ; IOC ; FOC . Locatie: vliegbasis Büchel (aanpassing hangars & beveiligde munitiebunkers).

Conclusie

Met 138 Eurofighters, 85 Tornado’s en 35 bestelde F-35’s staat de Luftwaffe midden in een generatiewissel. De Typhoon blijft de luchtverdedigings-workhorse, de Tornado vervult nog niche-rollen tot uiterlijk 2030, en de F-35A brengt stealth én nucleaire continuïteit. Ondanks logistieke uitdagingen vergroot deze mix de Duitse geloofwaardigheid binnen NAVO en versterkt zij de Europese defensie-architectuur voor de komende decennia.

