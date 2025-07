India kijkt kritisch naar Boeings na fatale crash

De Indiase luchtvaartautoriteit heeft luchtvaartmaatschappijen opdracht gegeven om brandstofschakelaars van verschillende Boeing-toestellen te inspecteren. De maatregel volgt op de fatale crash van een Boeing 787 van Air India op 12 juni, waarbij circa 260 mensen omkwamen. Het ongeluk geldt als de zwaarste vliegtuigcrash ooit op Indiase bodem.

De Directorate General of Civil Aviation (DGCA) liet maandag weten dat luchtvaartmaatschappijen onder meer de Boeing 787 en 737 moeten controleren op mogelijke problemen met de vergrendeling van brandstofafsluitschakelaars. De inspecties zijn preventief van aard, ondanks dat zowel vliegtuigbouwer Boeing als de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA (Federal Aviation Administration) onlangs verklaarden dat de betreffende schakelaars veilig zijn.

Achtergrond: eerdere waarschuwing

De FAA gaf in 2018 een adviserende waarschuwing uit waarin werd aanbevolen dat luchtvaartmaatschappijen de vergrendelingen van brandstofafsluitschakelaars inspecteren om onbedoelde bediening te voorkomen. Deze inspectie was destijds niet verplicht. Volgens het voorlopige onderzoeksrapport naar de Air India-crash had de betrokken maatschappij deze controles dan ook niet uitgevoerd.

Toch wijst het rapport uit dat het throttle control module, waarin de brandstofschakelaars zich bevinden, in 2019 en opnieuw in 2023 was vervangen. De oorzaak van de crash is nog niet vastgesteld, maar uit cockpitgesprekken blijkt dat de piloten een discussie hadden over het afsluiten van de brandstof, waarbij één piloot ontkende dit gedaan te hebben.

De Air India Group is inmiddels begonnen met het inspecteren van de brandstofvergrendelingen op haar vloot van 787- en 737-toestellen. Volgens bronnen zijn daarbij tot nu toe geen technische problemen vastgesteld. Air India-topman Campbell Wilson benadrukte in een interne memo dat het voorlopige onderzoek geen aanwijzingen geeft voor mechanische of onderhoudsfouten.

Luchtvaartmaatschappijen reageren

Ook andere internationale luchtvaartmaatschappijen nemen aanvullende voorzorgsmaatregelen: Singapore Airlines bevestigde dat alle controles op haar 787-vloot, inclusief die van dochtermaatschappij Scoot, geen onregelmatigheden aan het licht hebben gebracht. Ook Korean Air is proactief begonnen met inspecties en gaf aan verdere instructies van de nationale toezichthouder op te volgen. Eerder voerden ook Qantas (Australië) en ANA (Japan) al controles uit op basis van het FAA-advies uit 2018.

Het verongelukte toestel, een Boeing 787-8 Dreamliner, was onderweg van Ahmedabad (India) naar Londen. Het stortte neer kort na het opstijgen, waarbij vrijwel alle inzittenden en 19 mensen op de grond om het leven kwamen. Slechts één persoon aan boord overleefde het ongeluk.