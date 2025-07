Wizz Air trekt zich terug uit Midden-Oosten

De Hongaarse prijsvechter Wizz Air heeft aangekondigd per 1 september te zullen stoppen met zijn dochteronderneming in de Verenigde Arabische Emiraten, Wizz Air Abu Dhabi. . De beslissing volgt op wat CEO József Váradi omschrijft als een ‘intensieve reis in het Midden-Oosten.’

Een van de belangrijkste redenen voor de sluiting is het extreme klimaat in Abu Dhabi. Tijdens de zomermaanden lopen de temperaturen er regelmatig op tot gemiddeld 42 graden Celsius. Hoewel deze weersomstandigheden vooraf bekend waren, bleek de impact op de prestaties en onderhoudsbehoefte van vliegtuigonderdelen, met name motoren, groter dan verwacht.

Wizz Air ondervindt al langer technische problemen met de Pratt & Whitney-motoren van de Airbus A320-vloot. Door de hitte en woestijnachtige omstandigheden in de regio remoesten vliegtuigen vaker aan de grond voor onderhoud, wat leidde tot hogere kosten en operationele beperkingen. Voor een luchtvaartmaatschappij die sterk afhankelijk is van lage marges en een hoge inzetbaarheid van haar toestellen, is dit problematisch gebleken.

Naast de klimatologische omstandigheden wijst Wizz Air ook op andere belemmeringen voor duurzame bedrijfsvoering in de regio. Váradi noemt onder meer geopolitieke instabiliteit, beperkingen in markttoegang en logistieke uitdagingen binnen de toeleveringsketen als bijkomende redenen voor de sluiting. Volgens hem is het operationele landschap in de regio ingrijpend veranderd, waardoor het lastig is geworden om de oorspronkelijke doelstellingen van de onderneming te blijven nastreven.

De beëindiging van de activiteiten in Abu Dhabi maakt deel uit van een bredere strategische koerswijziging. De airline legt de focus weer op zijn kernactiviteit: het aanbieden van ultra-low-cost vluchten binnen Europa. In het verleden had de maatschappij plannen om zich te richten op langere afstandsroutes, onder meer met de aanschaf van Airbus A321XLR-toestellen die geschikt zijn voor vluchten tot 4.700 mijl. Inmiddels heroverweegt het bedrijf de bestelling van 45 van deze toestellen.

Hoewel Wizz Air momenteel een langeafstandsvlucht uitvoert tussen Londen Gatwick en Jeddah (4.715 km), bekijkt het bedrijf kritisch of dergelijke routes op termijn houdbaar zijn. Eerdere ambities om non-stopverbindingen tussen Europa en India aan te bieden lijken voorlopig van de baan.