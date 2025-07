ILT vraagt gemeente om ingrijpen bij zonnepark Schiphol

Het nabij Schiphol gelegen zonnepanelenpark veroorzaakt mogelijk gevaarlijke reflecties die de vliegveiligheid kunnen bedreigen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft daarom de gemeente Haarlemmermeer verzocht om in te grijpen en de vergunning voor het park te heroverwegen.

Het zonnepanelenpark, dat zich bevindt in de nabijheid van de Polderbaan, veroorzaakt bij bepaalde zonnestanden een sterke schittering. Volgens de ILT kan deze reflectie, met name tijdens de laatste fase van een landing, leiden tot verblinding van piloten. Begin dit jaar deed zich zo’n situatie al voor, en in augustus kan het risico opnieuw optreden.

De inspectie stelt dat hierdoor de vliegveiligheid in gevaar komt en heeft formeel een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente Haarlemmermeer, die verantwoordelijk is voor toezicht en vergunningverlening binnen de Omgevingswet.

Schiphol sloot eerder dit jaar de Polderbaan tijdelijk als noodmaatregel, nadat de ILT in februari op het risico had gewezen. Deze sluiting was bedoeld om directe gevaren voor het luchtverkeer te vermijden. Een herhaling daarvan wordt door de inspectie als onwenselijk beschouwd, onder andere omdat de Polderbaan vanwege zijn ligging doorgaans de voorkeur heeft: deze veroorzaakt relatief weinig geluidshinder en levert minder luchtverkeersconflicten op dan andere banen.

De ILT stelt dat de zorgplicht zoals opgenomen in de Omgevingswet is overtreden. Volgens artikel 3.5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving moet worden voorkomen dat bouwwerken een risico vormen voor gezondheid of veiligheid. Omdat eerdere gesprekken met betrokken partijen geen oplossing opleverden, vraagt de inspectie nu om intrekking van de omgevingsvergunning die eerder werd afgegeven voor het zonnepanelenpark.