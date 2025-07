KLM-partner vult leegte na abrupte exit Wizz Air

KLM-partner Etihad Airways kondigt een aanzienlijk aantal nieuwe routes aan. Dit zijn opvallend genoeg vluchten die eerder uitgevoerd werden door een andere maatschappij.

Etihad Airways verwelkomt zeven nieuwe routes. Vanaf november dit jaar vliegt de maatschappij op Medina, Saudi Arabië. Vanaf maart 2026 verbindt zij Abu Dhabi tevens met Almaty, Kazachstan; Bakoe, Azerbeidzjan; Boekarest, Roemenië; Tbilisi, Georgië; Tashkent, Oezbekistan, en Yerevan, Armenië. De vluchten verschijnen de komende dagen op de boekingpagina’s.

De airline is blij deze nieuwe routes te mogen verwelkomen. Etihad Airways groeide alleen al in 2025 met 27 nieuwe bestemmingen. ‘Van de geestelijke betekenis van Medina tot de historische charme van Tbilisi en Yerevan, tot de moderne levendigheid van steden als Bakoe en Almaty. eEke bestemming voegt een nieuwe laag toe aan ons groeiende netwerk en trekt reizigers aan met diverse interesses,’ aldus topman Neves.

Ook voor reizigers vanaf Schiphol is dit goed nieuws. De meeste van deze nieuwe bestemmingen zijn niet direct te bereiken vanuit Nederland. Etihad vliegt echter wel op Schiphol en werkt nauw samen met KLM, via onder meer codeshare-overeenkomsten en frequent flyer-partnerschappen.

Terugtrekking

Opvallenderwijs werden deze routes eerder allemaal uitgevoerd door Wizz Air Abu Dhabi. De regionale dochter van low cost-gigant Wizz Air maakte eerder deze week bekend zich per 1 september 2025 terug te trekken uit Abu Dhabi. De beslissing volgt op wat CEO József Váradi omschrijft als een ‘intensieve reis in het Midden-Oosten.’

Een van de belangrijkste redenen voor de sluiting van de regionale tak is het extreme klimaat in Abu Dhabi. Tijdens de zomermaanden lopen de temperaturen er regelmatig op tot gemiddeld 42 graden Celsius. Hoewel deze weersomstandigheden vooraf bekend waren, bleek de impact op de prestaties en de onderhoudsbehoefte van vliegtuigonderdelen, met name motoren, groter dan verwacht.

Naast de klimatologische omstandigheden wijst Wizz Air ook op andere belemmeringen voor de bedrijfsvoering in de regio. Váradi noemt onder meer geopolitieke instabiliteit, beperkingen in markttoegang en logistieke uitdagingen binnen de toeleveringsketen als bijkomende redenen voor de sluiting. Volgens hem is het operationele landschap in de regio te ingrijpend veranderd.