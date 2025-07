KLM rouwt om dood collega na crash Londen

KLM zegt ‘diep verslagen’ te zijn om de dood van een collega. De man was één van de piloten aan boord van de Beechcraft B200 die zondag 13 juli crashte op een luchthaven nabij Londen.

Het toestel steeg zondagmiddag op vanaf het vliegveld London Southend. Kort na het opstijgen helde het toestel naar links en stortte neer. Dit resulteerde in een grote vuurbal. De Beechcraft B200 telde vier inzittenden, twee piloten en twee passagiers. Eén van de piloten was tevens actief bij KLM en vloog daar op de Boeing 777 en de 787 als first officer.

KLM reageerde op de crash en zegt ‘diep verslagen’ te zijn door het verlies van de collega. De airline zegt mee te leven met de nabestaanden en wenst via haar website alle familie, vrienden en collega’s sterkte in het verwerken van het verlies. ’Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden, voor wie wij vanzelfsprekend klaarstaan.’

De andere piloot was ook een Nederlander en werkzaam voor Zeusch Aviation, van wie het vliegtuig was. Ook daar is de verslagenheid groot. Aangezien het bedrijf op Lelystad slechts een klein aantal personeelsleden telt, kent iedereen elkaar goed. De twee passagiers aan boord waren een Duitse man en een Chileense vrouw, die werkten als medisch personeel. De laatstgenoemde begon 13 juli aan haar eerste werkdag in Nederland.

In shock

Getuigen beschrijven het drama dat plaatsvond. Volgens hen steeg het vliegtuig op en helde het toestel kort daarop naar links waarna het neerstortte. Een barman bij de plaatselijke golfclub vertelde zijn verhaal tegenover de BBC: ‘We hebben nog nooit zoiets gezien. Iedereen was in shock’, zei hij. ’Mensen renden meteen naar de plek van de crash om te kijken of ze nog iemand konden helpen.’

Ook John Johnson, een bezoeker van het plaatselijke vliegveld, sprak van een grote vuurbal. Hij was aanwezig met zijn kinderen die enthousiast zwaaiden naar de piloten voor vertrek. ‘Mijn kinderen zwaaiden en zij zwaaiden terug,’ zei hij tegen SkyNews. ‘Drie of vier seconden later begon het vliegtuig hevig naar links te hellen.’