‘Rogue’ Cessna legt luchtverkeer lam met bizarre vlucht

Het luchtruim boven Vancouver, West-Canada, werd dinsdag 15 juli gesloten nadat een gestolen Cessna 172 een zeer opmerkelijke vlucht uitvoerde.

Een man vertrok dinsdagmiddag vanaf Victoria International Airport (YYJ), ongeveer 65 kilometer ten zuidwesten van Vancouver. Hij had het vliegtuig eerder gestolen van een bedrijf dat de machines aanwendt om lesvluchten mee uit te voeren. Hij vloog richting Vancouver waarna hij boven het vliegveld begon rond te cirkelen.

Het leidde tot een gevaarlijke situatie. Mensen op de grond zagen het vliegtuig laag naar de grond duiken om daarna weer te stijgen. Verschillende passagiersvluchten kwamen gevaarlijk dichtbij, waaronder een WestJet Boeing 737 die zich op slechts 6,5 kilometer verwijderd bevond. De luchtverkeersleiding waarschuwde voor de ‘rogue 172’.

‘We hebben een vliegtuig dat is gekaapt en zich in de buurt van het vliegveld bevindt’, waarschuwt de luchtverkeersleiding andere vliegtuigen. ‘Mocht het gebeuren dat er iets in jouw richting vliegt, is het toegestaan uit te wijken op jouw oordeel.’ Het luchtruim boven de luchthaven werd vervolgens gesloten en negen vluchten moesten in totaal uitwijken.

Eieren voor zijn geld

Na enkele tientallen minuten boven Vancouver Airport (YVR) te hebben rondgecirkeld koos de piloot uiteindelijk eieren voor zijn geld en zette het vliegtuig veilig aan de grond. Binnen enkele momenten omcirkelden politieauto’s de Cessna 172. Agenten sommeerden de kaper uit het vliegtuig te stappen en zijn handen boven zijn hoofd te houden. De man is aangehouden.

Na een periode van 39 minuten werd het luchtruim boven Vancouver, dat een van de drukste is van heel Canada, weer geopend. De dienstregeling werd als gewoonlijk hervat. De politie maakte tot nu toe geen identiteit of motieven van de man bekend. Het onderzoek loopt nog.