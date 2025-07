747 in één uur twee keer over Nederland

Een Boeing 747 van Lufthansa keerde afgelopen zaterdag aan het einde van de middag terug naar Frankfurt wegens een ongewone geur aan boord.

De Jumbojet, registratie D-ABVM, maakte zich die dag op voor vlucht LH470 in de richting van het Canadese Toronto. De machine vertrok, ondanks dat het toestel al sinds 10:50 uur aan de grond stond van een vorige vlucht uit Vancouver, met een vertraging van één uur en drie kwartier. De 747 steeg uiteindelijk om 15:45 uur in westelijke richting op waarna die na een kleine bocht naar het zuiden in noordwestelijke richting vloog.

Door een ongewone geur keerde de 747 terug naar Frankfurt © Flightradar24.com

Ongewone geur waargenomen

Het vliegtuig kwam ter hoogte van Venlo het Nederlandse luchtruim binnen. Na een kort bezoek verliet het ons land via Zandvoort om via de Noordzee over het noorden van het Verenigd Koninkrijk binnen te vliegen en zich uiteindelijk op te maken voor de Atlantische oversteek. Echter, boven de Noordzee werd in de 747 volgens AV Herald een ‘ongewone geur’ waargenomen. Het komt vaker voor dat aan boord van een toestel plotseling een afwijkende, brand- of elektriciteitsgeur ontstaat.

Terug naar Frankfurt

De piloten besloten naar aanleiding van de geur boven het Engelse Newcastle om te draaien. Via exact dezelfde route keerde 747 terug naar Frankfurt. De Jumbojet vloog via Arnhem het Duitse luchtruim binnen en arriveerde iets meer dan twee uur na take-off weer op de Duitse luchthaven. Lufthansa boekte de gestrande reizigers om op andere vluchten. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de 747 een dag later alweer haar rentree in het luchtruim maakte met een vlucht naar New York John F. Kennedy.