Vluchten vanaf Southend Airport weer hervat

Een deel van de vluchten op Southend Airport, waaronder die van easyJet, zijn woensdagavond weer hervat na de crash van een Nederlands vliegtuig van Zeusch Aviation.

Het ging onder meer om aankomende vluchten afkomstig van vakantiebestemmingen in Zuid-Europa. Tevens voerde Eastern Airways een lege vlucht uit. De normale dienstregeling is deze ochtend weer van start gegaan. Daardoor vliegt easyJet ook weer tussen Schiphol en Southend. Eerder deze week werden meerdere vluchten geannuleerd. De luchtvaartmaatschappij vliegt vier keer per week, op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag, tussen beide luchthavens.

Vluchten opgeschort

Zondag na de crash liet de luchthaven reeds weten de operaties voor onbepaalde tijd op te schorten. Op die manier konden politie, hulpdiensten en onderzoekers (van onder meer de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid) hun werk doen. ‘We staan in voortdurend overleg met onze luchtvaartmaatschappijen en, zoals iedereen ongetwijfeld zal begrijpen, blijft de luchthaven tot nader order gesloten’, aldus Jude Winstanley, CEO van Londen Southend Airport, in een verklaring. Hij vult aan dat reizigers, onder meer van grootgebruiker easyJet, contact dienen op te nemen met de luchtvaartmaatschappij voor informatie en adviezen.

Onderzoek nog in volle gang

Ook dinsdag liet Londen Southend Airport weten dat de luchthaven nog gesloten blijft. Dat kwam doordat het vliegveld in nauwe samenwerking met de Air Accidents Investigation Branch (AAIB) nog druk bezig is met onderzoek. ‘De vrienden en familieleden van de slachtoffers van zondag staan bij ons voorop’, valt te lezen in de verklaring van dinsdag.

Afgelopen zondag stortte een Beechcraft B200 van het Nederlandse bedrijf Zeusch Aviation vlak na take-off vanaf Londen Southend Airport neer. Het vliegtuig was onderweg naar Lelystad. Het werd voornamelijk gebruikt om medische vluchten uit te voeren.