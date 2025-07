“Gloednieuwe” A380 vliegt nu al naar langdurige opslag

De Airbus A380 van Global Airlines voerde midden mei haar eerste vluchten uit maar staat nu alweer geparkeerd in Tarbes, Frankrijk, dat vooral bekendstaat als “vliegtuigbegraafplaats”.

De A380 vloog, kort na haar enkele retourvluchten van respectievelijk Glasgow en Manchester naar New York, door naar Dresden, Duitsland. Op een korte testvlucht na op 5 juli, stond de machine er aan de grond. De A380, registratie 9H-GLOBL, verliet die luchthaven weer op woensdag 16 juli. Het toestel vloog in een korte vlucht van een kleine twee uur door naar Tarbes, in Frankrijk.

Tarbes staat bekend als een plek waar vliegtuigen vaak voor de lange termijn worden opgeslagen, zoals veel maatschappijen dat deden tijdens de coronaperiode. Sommige toestellen begaan een ongelukkiger lot en komen er nooit meer weg. De plek wordt daarom ook wel als “vliegtuigbegraafplaats” beschouwd.

Dit lot zit er echter nog niet in voor de A380. Uit navraag van Simple Flying blijkt dat het toestel er slechts kortstondig zal verblijven. ‘Na het laatste onderzoek in Dresden, vertrekt 9H-GLOBL richtingTarbes om daar te parkeren voordat het vliegtuig verder reist naar haar volgende grootschalige onderhoudsbeurt… Het is altijd tof om het in de lucht te zien, en het gaat niet lang duren voordat het toestel weer tussen de wolken te bewonderen is onderweg naar haar volgende avontuur.’

De A380 vliegt naar Tarbes | ©Flightradar24

Kritiek

Het begon allemaal met een droom van de jonge Britse miljardair James Asquith. Hoewel experts en critici sceptisch waren, slaagde hij er toch in een tweedehands Airbus A380 van China Southern te bemachtigen. Het vliegtuig werd begin dit jaar bij HiFly Malta geregistreerd en in Global Airlines kleuren gespoten. Midden mei voerde de machine twee vluchten uit naar New York.

Verschillende bekende luchtvaartrecensisten op Youtube vlogen mee aan boord van het toestel. De reacties liepen uiteen. Sommigen waren enthousiast maar het meerendeel was nog behoorlijk kritisch. De cabine komt nog uit de tijd van China Southern en veel van de harde goederen waren erg aan onderhoud toe. Volgens Global Airlines gold de vlucht enkel als testvlucht.