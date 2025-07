KLM voert 777-vlucht uit met opmerkelijke crew

KLM voerde woensdag voor het eerst een vlucht uit met andere piloten in de cockpit dan gebruikelijk. Het was de culminatie van maandenlange discussies en onderhandelingen.

Passagiers aan boord van vlucht KL641 naar New York JFK hoorden bij vertrek niet ‘welkom’, maar ‘bienvenue’. KLM voerde woensdag voor het eerst een vlucht uit met Franse piloten van zustermaatschappij Air France. KLM doet dit omdat het zelf kampt met een ernstig tekort aan piloten en daardoor niet optimaal gebruik kan maken van haar beschikbare vliegtuigen.

Deze vlucht was de climax van maandenlange overleggen. Daarin sprak KLM met Air France, de vakbonden, luchtvaartautoriteiten en andere betrokken partijen. Na lang onderhandelen kwamen de partijen tot één route. Tot het eind van de zomerdienstregeling op 25 oktober, vliegen Franse piloten de route tussen Schiphol en New York JFK aan boord van een Boeing 777-200.

De 777-200 van KLM naar JFK | ©Flightradar24

Voertaal

Hoewel Franse piloten komende zomer de cockpit bemannen, blijft de rest van de crew Nederlands. ‘De voertaal aan boord is Engels,’ zegt een woordvoerder van KLM. De maatschappij heeft het over een bijzondere samenwerking. ‘Vanmiddag is een bijzondere samenwerking gestart tussen KLM en Air France.’

Ook operationeel directeur Maarten Stienen is trots: ‘Deze samenwerking helpt KLM om deze zomer de geplande vluchten uit te voeren. Het vult onze capaciteit aan deze zomer en dat is goed voor heel KLM. Ik ben er trots op dat we dit binnen de Air France-KLM Group mogelijk hebben gemaakt. Ik wens alle collega’s op de route een behouden vlucht en een fijne samenwerking.’

Tekorten

Aan het pilotentekort bij KLM liggen verschillende oorzaken ten grondslag. Ten eerste zijn er simpelweg te weinig mensen. Bovendien moet KLM langere vluchten uitvoeren naar bestemmingen in Azië wegens de geopolitieke spanningen. Dat knaagt aan de inzetbare uren van haar beschikbare piloten.

Verder waren de omscholingsmogelijkheden van veel piloten groot en gevarieerd, wat betekende dat veel vliegers in opleidingstrajecten zaten in plaats van in de cockpit. KLM probeert dat in te dammen door die mogelijkheden te beperken, hoewel deze maatregel niet populair is onder de vliegers zelf. Door de komst van de nieuwe Airbus A321neo en de A350 blijft dit verschijnsel de komende tijd echter wel een realiteit.