Rechter velt oordeel over zonnepanelen Schiphol 

De rechter sprak zich uit over de zonnepanelen langs de A9 bij de nationale luchthaven. Schiphol en KLM krijgen erkenning, maar de zaak lijkt nog niet helemaal afgedaan.

De rechter is het grotendeels eens met Schiphol en KLM: de zonnepanelen op de Polderbaan die voor schittering zorgen, zijn te gevaarlijk. De eigenaar moet daarom een deel van de zonnepanelen weghalen op eigen kosten. Dit komt neer op 78.000 van de bijna 230.000 panelen in het zonnepark. De eerste 39.000 moeten per 1 september weg zijn, de andere helft per 15 oktober.

Schiphol is blij met de uitspraak van de rechter. Voor de luchthaven is het een erkenning van de gevaren die de panelen opleveren en dat het risico bij de eigenaar ligt van het zonnepark. Toch zijn de zorgen nog niet helemaal verdwenen. Twee derde van het park mag wel blijven, wat alsnog voor problemen kan zorgen. Het gaat hierbij om velden C en D, die volgens Schiphol ook voor dezelfde schittering zorgen.

Sluiting Polderbaan

Bovendien duurt het minstens een maand voordat de eerste panelen verdwijnen. Vanaf eind augustus staat de zon weer op dezelfde plek aan de hemel als in februari en maart. Toen moest de Polderbaan sluiten tussen 10:00 en 12:00 uur vanwege ernstige schitteringen. De zonnepanelen verblinden daarmee piloten wat tot erg gevaarlijke situaties kan leiden.

KLM zegt dat ook vooral omwonenden worden getroffen. Als de Polderbaan moet sluiten tussen 10:00 en 12:00 uur, betekent dat Schiphol andere landingsbanen moet inzetten. Deze banen liggen veel minder gunstig ten opzichte van woonkernen vergeleken met de Polderbaan. Uiteraard betekent dat aanzienlijke geluidsoverlast. Sluiting van de banen kan volgens de airline tot miljoenen schade per dag leiden.

Teleurgesteld

Eigenaar DGEC zegt tegenover de NOS teleurgesteld te zijn met het vonnis. Hoewel het bedrijf er geen twijfel over laat bestaan dat vliegveiligheid voorop moet komen te staan, is DGEC het oneens met de kosten. Het bedrijf zegt niet onrechtmatig te hebben gehandeld en vindt daarom dat het nu niet voor de kosten moet opdraaien. Het zonnepark kan tot 130 gigawatt per jaar opwekken, wat gelijk staat aan het jaarlijkse verbruik van zo’n 40.000 huishoudens.