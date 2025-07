Voormalige Nederlandse Fokker loopt schade op | Video

Een Fokker 60 van de Peruaanse marine raakte beschadigd na een landing op het vliegveld van San Juan de Marcona bij Ica, Peru. Het vliegtuig vloog tot 2007 voor de Koninklijke Luchtmacht.

Het vliegtuig voerde een transfervlucht uit naar het militaire vliegveld ‘Kapitein Armando Figueroa Roggero’ bij San Juan de Marcona. Bij de landing kreeg het vliegtuig een storing waarna de Fokker 60 aan de rechterzijde van de landingsbaan gleed, aldus het Peruaanse ministerie van Defensie. De autoriteiten start een onderzoek.

Op beelden is te zien dat het toestel terechtkwam op een zanderige ondergrond. Volgens bronnen is het rechterwiel in elkaar gezakt, wat door de beelden wordt bevestigd. De Fokker 60, registratie AE-565, had drie passagiers aan boord. Geen van de inzittenden raakte gewond bij het incident; allen konden veilig het toestel verlaten. De Fokker 60 liep wel aanzienlijke schade op.

Koninklijke Luchtmacht

De Fokker 60 rolde in 1996 als een van de laatste vliegtuigen van de band in Amsterdam. Het bedrijf bouwde slechts vier exemplaren van deze verlengde Fokker 50. Op 19 juni van dat jaar nam de Koninklijke Luchtmacht het betreffende toestel in dienst. De machine, destijds met de registratie PH-UTP, voerde transport- en manschappenvervoer uit.

In 2004 bouwde de Koninklijke Luchtmacht twee van haar vier Fokker 60’s om tot Maritime Patrol Aircraft (MPA). Deze deden voortaan dienst in de Antillen. Uiteindelijk werden de toestellen uitgefaseerd bij de Klu in 2006/2007 en kwamen ze in Woensdrecht te staan. Na een kleine vier jaar opslag vertrokken de machines gezamenlijk naar Peru, waar ze tegenwoordig voor de marine dienen.