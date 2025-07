Boeing verslaat Airbus opnieuw in Golfregio

Opnieuw kiest een Arabische luchtvaartmaatschappij voor de Boeing 787 Dreamliner in plaats van de Airbus A350. De Bahreinse airline Gulf Air bestelt minstens een dozijn Dreamliners bij Boeing.

Gulf Air en Boeing maakten het nieuws donderdagavond bekend. De Bahreinse luchtvaartmaatschappij plaatst een vaste order voor twaalf Boeing 787 Dreamliners met de kooprechten voor nog eens zes exemplaren. Het is niet duidelijk om welke variant het gaat. Tot nu toe heeft de airline enkel tien 787-9’s in haar vloot. Met de deal is ruim vier miljard euro gemoeid.

Gulf Air werd lang gezien als het lelijke eendje van de Golfregio. Waar maatschappijen als Qatar Airways, Emirates en Saudia Airlines hard groeiden en enorme netwerken opbouwden, kreeg Gulf Air vooral klappen van de concurrentie. Er kwamen strategieveranderingen en herstructureringen, maar het mocht niet baten. De huidige strategie lijkt echter wel te werken waardoor de airline moet groeien.

De maatschappij beschikt op dit moment over een vloot van vijftien Airbus A320/A320neo’s, achttien Airbus A321/A321neo’s en tien Boeing 787-9’s. Daar komen behalve de nieuwe order, nog twee Dreamliners bij. Bovendien begint de maatschappij vanaf november een nieuwe route naar New York JFK. Het is voor het eerst in dertig jaar dat de maatschappij naar de V.S. vliegt.

Arabische winst

De order valt op, omdat het de zoveelste Dreamliner-order is uit de Arabische golfregio. Alleen dit jaar al bestelden Qatar Airways, Etihad Airways, en eerder ook al Emirates, Saudia en Riyadh Air en anderen het type. Bijna 25 procent van alle Dreamliners in het orderboek van Boeing gaan naar maatschappijen in het Midden-Oosten.

Daaraan ligt onder andere de goede relatie tussen de Verenigde Staten en de Arabische landen ten grondslag. Bovendien hebben de Rolls-Royce-motoren van de Airbus A350 flinke problemen gehad met de hete en zanderige omstandigheden van de regio. Wel heeft Rolls-Royce flink geïnvesteerd om deze problemen te verhelpen. Ze vormen tegenwoordig een minder groot probleem.