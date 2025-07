Brussels Airlines zet ‘party flights’ toch door

Even leek het spannend of de zogenaamde ‘party flights’ van Brussels Airlines het zouden redden. Maar na Tomorrowland bekend maakte het festival te laten doorgaan, zet de luchtvaartmaatschappij de ‘party flights’ ook door.

Al sinds 2012 voert Brussels Airlines ‘party flights’ uit vanuit feestbestemmingen naar Brussel. Aan boord zitten passagiers die een heel weekend lang helemaal los gaan op Tomorrowland, een van de grootste festivals ter wereld. Aan boord is er muziek, feestelijke sfeer en er zijn vooral heel veel vlaggen en decoraties vanuit alle landen ter wereld.

Woensdagavond viel die droom bijna in duigen. Het hoofdpodium van Tomorrowland, waar al ruim twee jaar door 35 artiesten aan werd gewerkt, brandde in anderhalf uur volledig af. Even leek het erop dat de organisatie het festival moest aflasten vanwege het verlies. Toch is Tomorrowland erin geslaagd een alternatief te vinden en kan het festival doorgaan. Daarmee ook de ‘party flights’ van Brussels Airlines.

Speciale livery

Voor de ‘party flights’ lanceerde Brussels Airlines vorig jaar zelfs een speciale livery. Een Airbus A320neo van de maatschappij, registratie OO-SBB, is voor de tweede keer in een speciaal Tomorrowland-kleurenschema gespoten. Het vliegtuig biedt plaats aan 180 passagiers en kreeg de bijnaam “Amare”, wat Latijn is voor “houden van”. Bovendien draagt het toestel de leus ‘We fly you to the home of Tomorrowland’.