Qatar Airways vliegt criminele Afghanen terug voor Duitsland

Vrijdagochtend is het de meest gevolgde vlucht op Flightradar24. Een Qatar Airways A330-200 die van Leipzig naar Kaboel vliegt. Aan boord zitten tientallen Afghaanse criminelen.

Vrijdag 18 juli kwamen tientallen politiewagens en -busjes in alle vroegte aanrijden op het luchthaven van Leipzig/Halle. Verschillende Afghaanse delinquenten stappen uit en worden naar de Airbus A330-200 van Qatar Airways, registratie A7-ACT, gebracht. Volgens Der Spiegel gaat het om 81 mannen met hun vluchtbegeleiders en een arts. Duitsland zet deze Afghanen uit.

Duitse autoriteiten organiseerden de deportatievlucht in het diepste geheim. Ze zetten criminelen en delinquenten uit die waren veroordeeld voor diefstal, drugshandel en mishandeling. Het meerendeel had hun straf al (grotendeels) uitgezeten. Toch bestond het risico dat tegenstanders van de deportaties demonstraties zouden aankondigen of acties ondernemen om de vlucht de voorkomen.

Bemiddelaar

Omdat de Taliban, die aan de macht is in Afghanistan, als een terroristische organisatie te boek staat in Europa, spreekt Duitsland niet direct met de Afghaanse autoriteiten. Qatar werpt zich echter op als bemiddelaar tussen beide landen en organiseert daarom de deportatievlucht. In augustus vorig jaar voerde Qatar Airways ook al een dergelijke vlucht uit.

Volgens het Duitse tabloid Bild werden enkel criminele mannen gedeporteerd. Ze werden naar Leipzig gebracht vanuit verschillende Duitse deelstaten, waaronder Saksen, Baden-Württemberg en Nordrhein-Westfalen. In totaal wonen ruim 11.000 mensen in Duitsland die het land eigenlijk moeten verlaten, 1700 waarvan zijn ook daadwerkelijk ‘uitzetbaar’.

“Merz-vlucht”

De rechterflank van de Duitse politiek bejubelt de uitzetting. Tot de gewelddadige machtsovername door de Islamitische terreurgroep de Taliban in 2021 voerde de Duitse regering regelmatig deportatievluchten uit naar Afghanistan. Onder de regering Scholz werden de vluchten niet voortgezet. Pas vorig jaar augustus, na aanzienlijke druk van de oppositie, vertrokken 28 Afghaanse criminelen naar Kabul.