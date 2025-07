Rusland boos over Oekraïense verrassingsvlucht

De autoriteiten in Rusland hebben zich enorm verkeken op de Antonov An-124 die op 11 juli Oekraïne verliet. De Russen ergeren zich dan ook flink aan de blunder.

Op vrijdag 11 juli verscheen ineens een bijzonder toestel op de radar bij de Pools-Oekraïense grens. Een Antonov An-124, registratie UR-82073, was eerder die dag opgestegen vanuit Kyiv en vloog richting het vliegveld van Leipzig/Halle, Duitsland. Daar voegt het toestel zich bij de andere Antonovs, die het vliegveld als basis gebruiken sinds de verwoestende aanval op het vliegveld Hostomel, Kiyv, in het voorjaar van 2022.

De Russen kunnen het niet geloven. Zij hadden het vliegveld volledig in de as gelegd tijdens het begin van hun grootschalige invasie van Oekraïne. Daarbij werd onder andere, tot verdriet van veel luchtvaartfans, de Antonov An-225 “Mriya” volledig verwoest. De ontsnapte Antonov stond echter niet op Hostomel, maar op het terrein van de Antonov-hoofdfabriek Kiyv-Svjatosjyn voor onderhoudswerkzaamheden. Daar stond het toestel jarenlang opgeslagen in een hangar.

Niet opgemerkt

Het is uiterst opmerkelijk dat Rusland niks van de ontsnappingspoging heeft gemerkt. Vanwege de voorbereidingstesten moest het vliegtuig minstens enkele dagen buiten hebben gestaan. Bovendien was het logge toestel een makkelijk doelwit voor Russische raketten in de lucht. Verder zou het vliegtuig ‘als een planeet’ op de radar verschijnen, aldus experts tegenover aero.de.

Toch heeft Rusland niks gezien, wat tot teleurstelling en boosheid leidt onder aan het Kremlin gelieerde bloggers. Het Telegram-kanaal “Fighterbomber” noemde de verrassingsvlucht bijvoorbeeld een ‘triest incident, vooral voor onze geheime dienst’. De Russische autoriteiten zouden simpelweg hebben geslapen. ‘Het trieste is niet dat de An-124 is aangekomen, maar dat hij ongedeerd en onbeschadigd kon vertrekken’, schrijft het Telegram-kanaal.

Bovendien snijdt het mes ook nog eens aan twee kanten. Niet enkel heeft de Antonov Oekraïne ongestoord kunnen verlaten, het toestel kan nu ook deelnemen aan de operatie om wapens naar Rzeszów, Polen, te sturen. Vanaf daar vertrekken ingezamelde wapens rechtstreeks naar Oekraïne om te helpen in het gevecht tegen Rusland.