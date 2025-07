Duitsland werkt aan opmerkelijk vliegtuig

Het Duitse lucht- en ruimtevaartinstituut DLR bouwt een bijzonder onbemand vliegtuig dat in de toekomst op grote hoogte moet kunnen opereren.

Het toestel, dat volledig op zonne-energie vliegt, draagt de naam HAP Alpha. Het moet uiteindelijk een hoogte van maar liefst 65 duizend voet kunnen bereiken – zo’n 20 kilometer. Onlangs voerde DLR op zijn testlocatie in Cochstedt de eerste grondtesten uit met het toestel. De zogeheten Ground Vibration Test is een belangrijke stap op weg naar de eerste vluchten, die afhankelijk van het weer, uiterlijk in 2026 moeten plaatsvinden.

De HAP Alpha is gebouwd op de DLR-locatie in Braunschweig en heeft een vleugelspanwijdte van 27 meter. Ondanks die afmetingen weegt het vliegtuig slechts 138 kilogram. Het toestel is volledig elektrisch en haalt zijn energie uit zonnepanelen. Dankzij het lage gewicht en de flexibele constructie is het geschikt voor langdurige, stabiele vluchten op grote hoogte. Volgens de DLR is het doel van het project het ontwikkelen van een onbemand testplatform voor toepassingen zoals aardobservatie, communicatie en rampenmonitoring.

Zowel voor- als nadelen

Hoewel zonnepanelen in dit geval zorgen voor emissievrije voortstuwing, kunnen ze ook voor problemen zorgen. Dat blijkt op Schiphol, waar al maanden een conflict voortkabbelt. Langs de Polderbaan is een groot zonnepark aangelegd met panelen van het verkeerde type glas. Daardoor schittert de opkomende zon ’s ochtends rechtstreeks in de ogen van piloten tijdens de drukke landingspiek, wat eerder leidde tot gevaarlijke situaties. Als de panelen niet op tijd worden verwijderd, dreigt het probleem zich eind augustus opnieuw voor te doen. In het voorjaar beloofde de gemeente Haarlemmermeer al dat het zonnepark zou worden weggehaald, maar tot nu toe is daar niets van terechtgekomen.