Regeringsvliegtuig zorgt voor politieke rel

Het Ghanese regeringsvliegtuig staat al maanden geparkeerd bij Dassault in Parijs. Wat begon als een routineinspectie is uitgegroeid tot een hoofdpijndossier met felle politieke discussies.

Ghana gebruikt sinds 2009 een Dassault Falcon 900EX als presidentieel toestel, registratie 9G-EXE. De zakenjet vertrok in maart naar Le Bourget Airport voor een reguliere inspectie. Volgens planning had de Falcon na twee weken weer terug in Accra moeten zijn, maar vier maanden later staat het toestel nog steeds aan de grond. Tijdens de inspectie stuitten technici op ernstige corrosie in meerdere brandstoftanks. Ook werd schade vastgesteld aan een van de drie motoren, waaronder aan de luchtinlaat en turbofan. Het onverwachte extra onderhoud zorgt voor forse vertraging.

De langdurige afwezigheid van de Falcon heeft inmiddels tot politieke spanningen geleid in Ghana. De minister van Defensie wijt de technische problemen aan uitgesteld onderhoud. In 2020 en 2021 werd nog op tijd onderhoud uitgevoerd, maar de jaren daarna liep het telkens verder uit. De oppositie spreekt van wanbeleid en beschuldigt de regering ervan de vloot niet op orde te houden. Intussen worden er privéjets ingehuurd voor buitenlandse reizen van hooggeplaatste regeringsleden. Er zou nu worden gekeken naar de aanschaf van een vervangend toestel.

Pechkist

Niet alleen Ghana worstelt met een regeringsvliegtuig dat vaker op de grond staat dan in de lucht. Ook Nederland kende jarenlang problemen met haar eigen Gulfstream IV, registratie V-11. Dat toestel vloog sinds 1996 voor de luchtmacht en was bij de uitfasering 36 jaar oud. In de laatste jaren stond het vliegtuig vrijwel structureel aan de grond, wat leidde tot het annuleren of omboeken van vluchten. Soms werd een lijnvlucht geboekt, maar regelmatig moest Defensie zakenvliegtuigen inhuren, noodzakelijk voor vluchten naar defensielocaties die niet per lijnvlucht bereikbaar zijn.