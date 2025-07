‘British Airways 777 vliegt met raam open’

Een Boeing 777-200 van British Airways keerde afgelopen dinsdagmiddag terug nadat er een geur van muffe oude sokken in de cabine hing.

Het vliegtuig, registratie G-YMME, maakte zich op voor vlucht BA2203 vanaf Londen Gatwick in de richting van het Mexicaanse Cancun. Om 14:35 uur lokale tijd, bijna een uur later dan gepland, verscheen het op de startbaan. Het steeg in westelijke richting op en klom naar een hoogte van 11.000 voet (omgerekend bijna 3.500 meter) toen de piloten de klim afbraken.

Vlak na take-off werd een geur van muffe oude sokken in de cockpit en cabine opgemerkt © Flightradar24.com

Onaangename geur

De cabine van de 777 werd geteisterd door een geur van muffe oude sokken. De piloten meldden aan de luchtverkeersleiding dat er dampen in de cockpit en cabine opstegen. Passagiers werden naar verluidt misselijk en duizelig. Hoe de geur is ontstaan, is niet bekend. Mogelijk waren er problemen met het bleed air-systeem, dat onder meer voor de airconditioning zorgt. Op basis daarvan kondigden de vliegers de noodtoestand af. Vervolgens zetten zij hun zuurstofmaskers op om misselijkheid te voorkomen.

Cockpitraam open

De 777 daalde daarna naar 9.000 voet. De cockpit crew zou volgens Paddle Your Own Kanoo en The Mirror een cockpitraam hebben opengezet om frisse lucht binnen te laten komen. Op dat moment vloog de machine voor de Engelse zuidkust in een holding pattern om brandstof te dumpen. Uiteindelijk keerde de 777 veilig terug op Londen Gatwick. ‘De reizigers zijn normaal uitgestapt en we bieden onze excuses aan voor de verstoring van hun reisplannen’, aldus de woordvoerder. Het toestel werd twee dagen later weer vrijgegeven.