Delta straks ook met 787 naar Schiphol?

Delta Air Lines is naar verluidt in gesprek met Boeing over een mogelijke bestelling van de 787-10. Als de deal doorgaat, zouden de ‘Big Three’ in de Verenigde Staten straks allemaal Dreamliners in hun vloten hebben.

Delta vertrouwt voor haar intercontinentale vluchten momenteel grotendeels op Airbus. De maatschappij heeft tientallen A330’s en A350’s in dienst. In januari werd nog een bestelling geplaatst voor twintig Airbus A350-1000’s, bedoeld als opvolger van de verouderde Boeing 767-300ER’s, die uiterlijk in 2030 uit dienst gaan. Een widebody-vloot die volledig uit Airbus-vliegtuigen bestaat lijkt echter niet wenselijk. Met de komst van de 787-10 zou Delta haar afhankelijkheid van één fabrikant verkleinen. Ook is de maatschappij dan flexibeler als er leveringsproblemen ontstaan.

De Boeing 787-10 kan minder ver vliegen dan de kleinere Dreamliners, maar biedt wel meer stoelen. Daarmee is het toestel ideaal voor drukke, kortere intercontinentale routes, zoals New York–Londen of Atlanta–Parijs. Voor de ultralange afstanden heeft Delta al voldoende capaciteit met haar A350’s.

Big Three

De ‘Big Three’ verwijst naar de drie grootste luchtvaartmaatschappijen in de Verenigde Staten: American Airlines, Delta Air Lines en United Airlines. American beschikt momenteel over 63 Dreamliners: 37 van de 787-8 en 26 van de 787-9. United is een van de weinige maatschappijen ter wereld met álle Dreamliner-varianten in de vloot: twaalf 787-8’s, 45 787-9’s en 21 787-10’en. Hoeveel 787-10’en Delta overweegt te bestellen is nog niet duidelijk.