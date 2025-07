‘Vliegend zeemonster’ gespot in China

In de Chinese Golf van Bohai is een opvallend luchtvaartuig opgedoken dat doet denken aan het Ekranoplan uit de Koude Oorlog. Chinese media spreken inmiddels van het ‘Bohai-zeemonster’.

Het mysterieuze toestel lijkt te kunnen vliegen volgens het principe van het grondeffect: een aerodynamisch fenomeen waarbij een vliegtuig dat vlak boven het wateroppervlak vliegt, extra lift genereert en minder luchtweerstand ondervindt. Zogeheten Ekranoplans zijn daardoor sneller dan schepen én kunnen meer vracht vervoeren dan conventionele vliegtuigen. Ze zijn vooral geschikt voor kustgebieden en amfibische operaties.

Veel informatie ontbreekt nog, maar beelden tonen een grijs toestel dat in het water ligt. Bovenop de vleugels zijn vier motoren zichtbaar. Over de aandrijving wordt volop gespeculeerd. Zo zou het kunnen gaan om straalmotoren,. Ook propelleraandrijving of een hybride-elektrisch systeem worden genoemd als opties. Gezien de overduidelijke gelijkenissen met het Sovjet Ekranoplan gaan er ook geruchten over een mogelijke samenwerking tussen China en Rusland. Of het Chinese ‘zeemonster’ daadwerkelijk in operationele dienst komt, is onduidelijk.

Ekranoplan

De Sovjet-Unie werkte in de Koude Oorlog intensief aan de ontwikkeling van Ekranoplans, met als doel om razendsnel troepen en materieel te kunnen vervoeren. Een bekend voorbeeld is de Lun-klasse: een kolossaal luchtvaartuig met korte vleugels, dat gebruik maakte van het grondeffect. Omdat het nauwelijks weerstand van het water ondervond, kon het snelheden tot 550 km/h behalen. De Lun-klasse werd aangedreven door acht straalmotoren en was ook bewapend met zes raketwerpers en vier machinegeweren. Ondanks het bijzondere concept is zijn de machines nooit grootschalig geproduceerd en in gebruik genomen.