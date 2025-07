Zwanenburgbaan speciaal geopend voor 747

Een Boeing 747 van de vrachtmaatschappij Atlas Air landde afgelopen zaterdag aan het einde van de middag op Schiphol na constatering van een motorprobleem. Terwijl het andere vliegverkeer terechtkon op de Polderbaan, ging de Zwanenburgbaan open voor de Jumbojet

De machine, registratie N439GT, steeg 12:45 uur lokale tijd op vanuit Almaty, een stad in het zuidoosten van Kazachstan, op weg naar Amsterdam. Omdat westerse airlines als gevolg van de sancties van Rusland niet meer over dit land mogen vliegen, vloog de 747 onder langs naar Europa. Via Azerbeidzjan kwam de machine het Europese luchtruim binnen. Vervolgens vloog het toestel in noordwestelijke richting naar Schiphol.

Atlas Air met een nood code 7700 landen op de 18C Zwanenburgbaan. Wat ik net las engine fire warning op motor nmr 3. #grip1 #brandweer #noodlanding #schiphol pic.twitter.com/BiO69m4GRY — Hans (@HansieeeeFR) July 19, 2025

Noodtoestand halverwege Nederland

Rond de klok van 17:00 uur maakte de 747 zich op voor de daling. Echter, boven Flevoland kondigden de piloten de squawk code 7700 af. In zo’n geval is het vliegtuig in nood en worden andere toestellen daarvan op de hoogte gebracht. Na de oproep werden de voorzorgsprocedures- en protocollen in gang gezet. Er werd opgeschaald naar GRIP 1. Dat houdt in dat meer coördinatie tussen de hulpdiensten en incidentenbestrijding vereist is.

747 opgewacht door hulpdiensten

Uiteindelijk arriveerde de 747 rond de klok van 17:30 uur op de Zwanenburgbaan (18C/36C), de baan die speciaal voor de Jumbojet geopend werd. Het andere vliegverkeer landde op de Polderbaan (18L/36L). Op het platform naast de Zwanenburgbaan kwam de Jumbojet vijf minuten tot stilstand en werd daar omringd door hulpdiensten. Uiteindelijk hoefden die niet in te grijpen. De driekoppige bemanning bleef ongedeerd. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt bij AT5 dat uiteindelijk niet ingegrepen hoefde te worden. De 747 taxiede vervolgens naar het vrachtplatform aan de kant van Schiphol-Rijk.