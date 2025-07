A320 die voor TUI vloog krijgt bijzonder jasje

Een Airbus A320 van de Duitse luchtvaartmaatschappij Leav Aviation vliegt deze maanden tijdelijk met een McDonalds-livery.

Het toestel, registratie D-ANNE, is voorzien van dit jasje naar aanleiding van een campagne van de fastfoodketen, die afgelopen donderdag van start ging. De slogan van de campagne luidt: ‘Around the world with McDonalds’. Tot en met eind september serveert McDonalds dagelijkse menu’s uit onder meer Australië, Canada en Japan. Aan boord van de A320 worden volgens de aeroTELEGRAPH echter geen gerechten uit het McDonalds-assortiment geserveerd. 30 september krijgt de A320 haar oude jasje naar verwachting terug.

Another special livery by LXM AERO for the @LeavAviation A320 D-ANNE, promoting the @McDonalds campaign "Around the world with Mecces" which is starting today. The aircraft will be in this livery until the end of September.

Fotos: (c) by LXM AERO pic.twitter.com/9TRW001NbS