Boeing 787 nog voor levering aan de grond

Op Charleston International Airport vond vrijdagavond een botsing plaats tussen een Boeing 787 en een Airbus A220. Beide, gloednieuwe toestellen liepen schade op en staan voorlopig aan de grond.

De betrokken Airbus A220, registratie N247BZ, voerde Breeze Airways-vlucht MX509 uit van Las Vegas naar Norfolk. Door zware onweersbuien op de bestemming werd de vlucht omgeleid naar Charleston. Het toestel landde rond 21:30 uur lokale tijd en werd geparkeerd bij een gate om te worden bijgetankt.

Nog vóór het tanken werd de A220 geraakt door een taxiënde Boeing 787-10, bestemd voor ANA. De Dreamliner botste met de staart van het toestel, wat leidde tot aanzienlijke schade. De vlucht naar Norfolk werd daarop geannuleerd. Twee passagiers raakten lichtgewond en worden op de luchthaven door medisch personeel gecontroleerd. Breeze Airways stuurde een vervangend toestel naar Charleston, dat de gestrande passagiers alsnog naar hun bestemming bracht.

Over de omvang van de schade aan de 787-10 is nog niets bekend. Het toestel is gloednieuw en stond vermoedelijk op het punt om te worden afgeleverd. Boeing produceert de 787-serie namelijk op de luchthaven van Charleston. Het is vooralsnog onduidelijk hoe het incident kon gebeuren. De FAA en de betrokken luchtvaartmaatschappijen zijn een onderzoek gestart.

Transavia

Eind 2023 raakte ook de eerste Airbus A321neo voor Transavia beschadigd, nog vóór levering. Het toestel, registratie PH-YHZ, stond daardoor langer geparkeerd bij Airbus op de luchthaven van Hamburg Finkenwerder. Het geplande welkomstmoment en de eerste vluchten met het toestel werden daardoor met ongeveer twee weken uitgesteld.