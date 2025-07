Einde kleine Airbus nu al in zicht

De Airbus A319neo blijkt een stuk minder populair dan zijn grotere familieleden. De Europese vliegtuigfabrikant denkt daarom na over het stopzetten van de productie.

Sinds de introductie van de A319ceo zijn er wereldwijd 1484 exemplaren geleverd. Zijn opvolger, de A319neo, weet die lijn niet voort te zetten. Airbus ontving slechts 57 bestellingen voor het type, waarvan er nu 32 zijn afgeleverd. Tien daarvan worden gebruikt als privé-, zaken- of regeringsvliegtuig. De overige toestellen zijn vrijwel uitsluitend besteld door Chinese maatschappijen zoals Air China, China Southern Airlines, Tibet Airlines en West Air. Ondertussen kijkt China toe. COMAC probeert met de C919 voet aan de grond te krijgen. Tibet Airlines werkt al met COMAC samen, wat Airbus onder extra druk zet.

Hoewel de A319neo weliswaar een groter bereik biedt dan de A320neo, blijkt dat voor de meeste airlines geen doorslaggevend voordeel. In dergelijke gevallen kiezen klanten liever voor de grotere A321LR of XLR. Bovendien zijn de operationele kosten per stoel bij de A319 relatief hoog, wat het toestel commercieel minder aantrekkelijk maakt. Volgens Marc Guinot, hoofdingenieur van de A320-familie, is het einde van de A319neo reëel. ‘We zouden kunnen overwegen de A319 op termijn uit productie te nemen’, stelde Guinot onlangs. Toch heeft Airbus één duidelijke voorwaarde voordat dat gebeurt. De prestaties van de A320neo op hooggelegen luchthavens moeten eerst worden verbeterd. Airbus werkt inmiddels aan een upgrade van de A320 Neo, met betere prestaties op grote hoogte. Als die modernisering slaagt, zou de A319 zijn laatste troef verliezen.

A318

De A319neo is met het huidige aantal bestellingen zelfs minder populair dan zeldzame Airbus A318, ook wel Babybus genoemd. In totaal zijn er tachtig A318’s besteld, waarvan er nu nog vijf in commerciële dienst zijn, allen bij Air France. De A319neo had wel populairder kunnen zijn als Spirit Airlines haar bestelling voor 31 exemplaren niet had omgezet naar de A320neo.