Grote storing legt Amerikaanse airline plat

Alaska Airlines moest zondag alle vluchten stilleggen vanwege een grote storing. Geen enkel toestel van de maatschappij of dochterbedrijf Horizon Air kon vertrekken.

Rond 20:00 uur lokale tijd kwam het netwerk van Alaska Airlines abrupt tot stilstand. Op sociale media bevestigde de airline dat het ging om een ‘IT-storing die onze operaties beïnvloedt’. De directie besloot tot een volledige ‘ground stop’, waarbij geen enkel toestel nog mocht vertrekken. Ook Horizon Air, de regionale dochtermaatschappij van Alaska, werd getroffen.

Passagiers meldden dat zij soms urenlang aan boord van het vliegtuig moesten blijven wachten, voordat ze uiteindelijk alsnog moesten uitstappen. Pas drie uur na het begin van de storing kon Alaska Airlines haar vluchten weer voorzichtig laten vertrekken. De nasleep van de storing is nog niet voorbij. ‘We moeten toestellen en bemanningen opnieuw positioneren. Dat zal nog impact hebben op onze vluchten van maandag,’ aldus een woordvoerder van de airline.

Het is niet de eerste keer dat Alaska Airlines getroffen wordt door een IT-probleem. Nog geen jaar eerder moest de maatschappij ook al tijdelijk veel vluchten schrappen om dezelfde reden.

Newark Airport

Aan de andere kant van de Verenigde Staten kampte een luchthaven onlangs ook met grote technische problemen. Op New York Newark airport vielen in mei meermaals alle radarsystemen uit. Wegens het incident had de luchtverkeersleiding ongeveer negentig seconden lang geen zicht op het vliegverkeer rond de luchthaven. Meerdere luchtverkeersleiders liepen naar verluidt door de stroomuitval een traumatische ervaring op. Een vakbond bevestigde dat sommige medewerkers zich sindsdien ziek hebben gemeld. Als gevolg hiervan werden honderden vluchten geannuleerd, omdat er onvoldoende personeel beschikbaar was om het vliegverkeer te begeleiden.