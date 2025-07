Twee keer in één dag vliegtuig in nood op Schiphol

Nadat zaterdag reeds een Boeing 747 van Atlas Air een noodlanding maakte op Schiphol, deed een Airbus A321 van Wizz Air dat nog geen 24 later ook.

Het toestel, registratie G-WUKP, vertrok zondagochtend 11:35 uur, tien minuten later dan de aanvankelijke vertrektijd, vanaf het Poolse Poznan in de richting van Londen Luton. Het steeg op in noordwestelijke richting en vloog ter hoogte van Berlijn het Duitse luchtruim binnen. Echter, op weg naar Nederland merkten de piloten volgens het Algemeen Dagblad rook in de cockpit op.

Voor de tweede keer in 24 uur landde een vliegtuig met squawk code 7700 op Schiphol © Flightradar24.com

Ongeplande landing op Schiphol

Het besluit viel een ongeplande landing op Schiphol te maken. Nog voor de grens met Nederland zette de A321 de daling in. Terwijl de 747 van Atlas Air landde op de Zwanenburgbaan (18C/36C), kreeg het Wizz Air-vliegtuig de Oostbaan (04/22), de kortste landingsbaan van de luchthaven, toegewezen. Ter hoogte van Almelo gaven de piloten een Mayday Mayday-signaal af. De machine lijnde uiteindelijk op voor de Oostbaan om daar 12:45 uur veilig te landen.

Hulpdiensten opgetrommeld

Naar aanleiding van de noodtoestand werd wederom opgeschaald naar GRIP1. Zowel de civiele brandweer als de luchthavenbrandweer werden opgetrommeld. Bovendien meldden meerdere ambulances zich en werd een traumahelikopter opgeroepen. Na de landing stond de A321 circa vijf minuten stil voor controle, alvorens naar het platform tussen de D- en E-gates te taxiën. Daar bleef de machine nog enige tijd staan. Het is nog niet duidelijk waardoor de rook in de cockpit is ontstaan. De piloten zijn door ambulancepersoneel onderzocht, maar bleken in orde. De ruim tweehonderd passagiers zijn omgeboekt op andere vluchten vanuit Schiphol naar Londen.

De afkondigde noodtoestand volgt één dag nadat de 747 van Atlas Air, vertrokken vanuit Almaty, Kazachstan, en op weg naar Schiphol, tijdens de daling eveneens een Mayday Mayday-signaal afgaf. Aan deze melding lag een motorprobleem ten grondslag.