Dodelijke ramp met straaljager en school

Bij een ramp met een Chengdu J-7 van de luchtmacht van Bangladesh is gisteren een groot aantal schoolgaande kinderen om het leven gekomen.

Een gevechtsvliegtuig van de luchtmacht van Bangladesh is deze maandag neergestort op een school. Bij de ramp kwamen minstens 19 mensen om het leven, onder wie de piloot. Meer dan 160 anderen raakten gewond.

De vliegtuigcrash in Dhaka, die wordt omschreven als de ernstigste luchtvaarttragedie in Bangladesh van de afgelopen jaren, betrof een in China gebouwde F-7 BGI. De straaljager stortte slechts enkele minuten na het opstijgen om 13:06 uur lokale tijd neer. Het gevechtsvliegtuig crashte op de campus van de Milestone School and College in de wijk Uttara van Dhaka, terwijl daar nog lessen aan de gang waren. Volgens militaire functionarissen en hulpdiensten is de oorzaak van de crash nog in onderzoek, maar ooggetuigen meldden dat zij een luide knal hoorden.

Chengdu J-7

Het F-7 BGI-toestel, onderdeel van de verouderde luchtvloot van Bangladesh, is een geüpgradede versie van de Chinese Chengdu F-7. Het ontwerp vindt zijn oorsprong in het Sovjettijdperk, namelijk in de MiG-21. De Chengdu J-7 werd geproduceerd tussen 1965 en 2013 en wordt nog steeds veelvuldig gebruikt als onderscheppingsvliegtuig bij diverse luchtmachten, waaronder die van Chinese luchtmacht.