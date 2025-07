Domper voor Vliegbasis Leeuwarden

Een rechter heeft een streep gezet door de natuurvergunning van Vliegbasis Leeuwarden. Milieuorganisaties dienden eerder bezwaar in tegen de verleende vergunning.

De organisaties stelden dat de impact van de vliegbewegingen op nabijgelegen natuurgebieden te laag was ingeschat. Volgens hen veroorzaakt het militaire vliegverkeer meer geluidshinder dan Defensie heeft aangegeven. Daarnaast zou de stikstofuitstoot onvoldoende zijn meegenomen in de beoordeling. De rechtbank gaf de bezwaarmakers op beide punten gelijk.

Een belangrijk aspect is de vervanging van de F-16 door de F-35. Hoewel de F-35 per toestel meer stikstof uitstoot dan de F-16, redeneert Defensie dat dit wordt gecompenseerd door het lagere aantal F-35’s in de vloot. Milieuorganisaties zien dat juist anders. Volgens hen is de F-35 een nieuw soort vliegtuig en dus een nieuw middel om uitstoot te veroorzaken. Daardoor mag de extra stikstofuitstoot niet zomaar worden weggestreept tegen oude rechten. Het zogenoemde ‘interne salderen’ werd eerder door de Raad van State verboden.

Nieuwe vergunning

Defensie krijgt nu zes maanden de tijd om een nieuwe vergunning aan te vragen. Daarbij zal de provincie de toekenning beter moeten onderbouwen. Wat de uitspraak betekent voor de dagelijkse operaties op de vliegbasis is vooralsnog onduidelijk. In theorie zou het ontbreken van een geldige vergunning beperkingen kunnen opleveren voor het vliegverkeer.

De vernietigde vergunning werd in 2022 afgegeven. In de vergunning waren beperkingen opgesteld op het gebied van stikstofuitstoot en geluidsoverlast. De stikstofemissie door vluchten zou met meer dan de helft afnemen, vergeleken met het verleden. Uitstoot door grondgebonden activiteiten nam zelfs nog meer af, tot minder dan een tiende van de eerdere situatie. Dit werd onder andere bereikt omdat het motoronderhoud van de F-35 niet meer op Leeuwarden plaatsvindt. Proefdraaien van de motoren in de ’test cell’ is daarom niet langer nodig.