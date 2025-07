Embraer 175 op ramkoers met bommenwerper

Een SkyWest-vlucht is op een haar na aan een botsing ontsnapt met een B-52 Stratofortress-bommenwerper. De Embraer E175 moest tijdens de nadering van Minot Airport in North Dakota een uitwijkmanoeuvre maken om het militaire toestel te ontwijken.

Vlucht DL3788, uitgevoerd voor Delta Connection, naderde de bestemming toen de B-52 opdook. ‘Voor degenen aan de rechterkant: jullie hebben het waarschijnlijk op ons af zien komen,’ zei de piloot direct na het incident tegen de passagiers. De luchthaven van Minot heeft geen eigen radar, waardoor het vliegverkeer vaak visueel en met hulp van militaire gegevens wordt geleid. In dit geval leek informatie over het militaire verkeer te ontbreken bij de verkeersleiding.

De verkeersleider gaf de crew van de E175 tijdens de nadering de instructie naar rechts uit te wijken, maar daar bevond zich de bommenwerper. Toen de piloot dit meldde, kreeg hij de opdracht om dan naar links te draaien. Uiteindelijk koos de bemanning ervoor achter het militaire toestel langs te vliegen. ‘Ik weet niet hoe snel ze gingen, maar ze waren duidelijk sneller dan wij,’ aldus de piloot. ‘Het spijt me van de manoeuvre. Dit was niet normaal.’ Aan het eind van de uitleg ontving de vlieger luid applaus van de passagiers.

Gedeeld luchtruim

SkyWest is een intern onderzoek gestart naar de oorzaak van het incident. Waarom de vlucht van de bommenwerper niet bekend was bij de verkeersleiding is nog onduidelijk. Zo’n vijftien kilometer ten noorden van de luchthaven ligt Minot Air Force Base, waar een deel van de Amerikaanse B-52-vloot is gestationeerd. Civiel en militair verkeer delen er dan ook geregeld het luchtruim.