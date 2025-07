Bizarre verrassing Virgin-passagiers: koffers doordrenkt

Passagiers van een Virgin Atlantic-vlucht stonden onlangs te wachten op hun koffers op New York JFK Airport, toen de aankomsthal werd gevuld met een doordringende, stinkende lucht.

De reizigers waren gearriveerd met vlucht VS9, uitgevoerd door een Airbus A350, die op maandag 14 juli vanuit Londen Heathrow was vertrokken. De reis verliep zonder problemen, tot de eerste koffers op de bagageband verschenen. Getuigen spraken van een ‘onbeschrijfelijke stank’ en vermoedden aanvankelijk dat het om menselijke uitwerpselen ging.

Volgens een passagier die in een ziekenhuis werkt, was de geur zelfs erger dan wat ze daar gewend is. De koffers bleken besmeurd met een modderige, bruine substantie. De situatie liep zo uit de hand dat de luchthavenpolitie moest ingrijpen. Personeel van JFK Airport deelde plastic zakken uit zodat passagiers hun bagage konden herpakken. Als compensatie werd reizigers een tegoedbon van 150 pond aangeboden.

Geen rioolprobleem

Hoewel aanvankelijk werd gedacht aan een rioollekkage, bleek de oorzaak elders te liggen. Volgens JFKIAT, de beheerder van Terminal 4, was er sprake van een lek in een leiding van een keukenafvoer. De vloeistof bestond uit resten van frituurolie, die via een kapotte buis het bagagegebied had bereikt. Er was dus geen sprake van menselijke ontlasting of rioolwater.