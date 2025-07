Red Arrows waarschuwen verstoorders

Het optreden van de Red Arrows, het demonstratieteam van de Royal Air Force (RAF), dreigde zondag op de laatste dag van de Royal International Air Tattoo (RIAT) in het water te vallen.

Tijdens eerdere demonstraties op de vliegshow ondervond het team herhaaldelijk storingen op de radiofrequentie die gebruikt wordt voor communicatie binnen de formatie. Deze frequentie is essentieel voor het veilig uitvoeren van formaties en manoeuvres in de lucht. ‘Individuen worden vriendelijk verzocht niet uit te zenden op deze frequentie,’ aldus een woordvoerder van het team. ‘Als de verstoringen aanhouden, zijn we genoodzaakt de show om veiligheidsredenen te annuleren.’ Voor zover bekend verliep het optreden op zondag zonder problemen. De Red Arrows vlogen hun volledige demonstratie volgens planning.

Vervanging

De Red Arrows beschikken voor hun demonstraties al decennialang BAe Hawk T1’s. Sommige toestellen in de vloot zijn al bijna vijftig jaar oud. Om die reden opent de RAF binnenkort een officiële competitie voor de vervanging van haar Hawk T1- en T2-trainingsvliegtuigen.

De keuze voor nieuwe vliegtuigen is reuze. De wereldwijde markt voor trainingsvliegtuigen is inmiddels namelijk zeer divers. De Amerikaanse Boeing-Saab T-7A Red Hawk, ontwikkeld voor de US Air Force, lijkt samen met de Koreaanse T-50 Golden Eagle te geavanceerd voor de Britse behoefte. Ook de Turkse Hürjet is een mogelijkheid, het toestel werd onlangs nog besteld door Spanje. Een nadeel is echter dat de Hürjet gebruikmaakt van een motor die niet compatibel is met het bestaande Britse onderhouds- en logistieke systeem. Een andere opvallende kanshebber is het nog te ontwikkelen toestel van de Britse startup Aeralis.

M-346

Leonardo biedt met de M-345 en M-346 twee Europese alternatieven. Vooral de M-346 is een serieuze kandidaat. De M-346 kwam recent nog onder vuur te liggen in het Verenigd Koninkrijk, nadat het toestel voorzichtig werd genoemd als mogelijke opvolger van de Hawk T1 en dus als toekomstig vliegtuig voor de Red Arrows. Velen vinden het onwenselijk dat een vliegtuig met een vermeend ‘Russisch ontwerp’ in dienst zou komen bij de Royal Air Force.