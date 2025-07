Budgetvliegers verbieden koffie & thee aan boord

Het lijkt op een ordinaire cash grab van budgetvliegers als easyJet en Ryanair, maar dat KLM meedoet bewijst het tegenovergestelde. Passagiers mogen niet langer hun koffie en thee meenemen.

Het is een bericht dat langzaam maar zeker begint door te sijpelen op de sociale media. Op Reddit-pagina’s vragen mensen zich af waarom ze worden geweigerd bij het vliegtuig met een warme beker koffie in de hand. Hoewel het in eerste instantie lijkt op een cash grab, blijkt in de realiteit dat maatschappijen dit beleid hanteren vanwege de veiligheid van andere passagiers.

Ryanair zegt bijvoorbeeld tegen het Britse Tabloid The Daily Express dat ze dit beleid aanwenden simpelweg vanwege de veiligheid. ‘Met het oog op de veiligheid, kunnen we passagiers niet toestaan het vliegtuig te boarden met warme dranken of hun eigen alcohol.’ Hiermee doelt de maatschappij vooral op het feit dat passagiers lopen, plaatsnemen, zich omdraaien en daardoor hun hete dranken per ongeluk kunnen morsen.

Hoge prijzen en bacteriën

Veel passagiers nemen hun eigen hapjes en drankjes mee aan boord. Grotendeels vanwege de hoge prijzen die je in het vliegtuig betaalt. Vooral bij budgetvliegers als Ryanair en easyJet is dit het geval. Bij KLM krijg je op de intercontinentale vluchten vooralsnog een drankje en een Hollandse boterham, waarbij de maatschappij ook koffie en thee aanbiedt. Alhoewel dit binnenkort gaat veranderen.

Bovendien doet het verhaal de ronde dat het water dat maatschappijen gebruiken voor hete dranken vol bacteriën zit. Een onderzoek uit 2019 bekrachtigt dat verhaal. Daaruit bleek dat het water aan boord een maximumscore krijgt van een vier. Het water voor koffie en thee wordt weliswaar gekookt, waardoor de bacteriën doodgaan. Toch raden betrokkenen aan dit water niet zomaar te drinken.