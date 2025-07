Embraer E190 landt bijna bovenop Boeing 737

Spannende momenten op het vliegveld van Mexico-Stad (MEX). Een Boeing 737 van Delta Air Lines stond op het punt op te stijgen terwijl een Embraer E190 op dezelfde baan landde.

Het incident vond plaats op maandag 21 juli vroeg in de ochtend. De Delta Boeing 737, registratie N3766, stond op startbaan 05R van het vliegveld bij Mexico-Stad. De luchtverkeersleiding verleende het toestel toestemming op te stijgen voor vlucht DL-590 richting Atlanta, Georgia, Verenigde Staten (ATL). Het toestel versnelde tot zo’n zestig knopen waarna het afremde.

Precies op dat moment vloog een Embraer E190 van AeroMexico Connect over de Delta Boeing 737 heen. Het vliegtuig, registratie XA-ALP, arriveerde vanuit Aguascalientes (AGU) voor vlucht AM-1631. De toren had het toestel eveneens toestemming verleend de landing in te zetten op baan 05R. Het vliegtuig vloog rakelings over de Boeing 737 van Delta heen en de piloten zetten de machine veilig aan de grond, aldus gegevens van The Aviation Herald.

De flight crew aan boord van de Delta Boeing 737 bleef kalm en brak de startprocedure af. Het vliegtuig verliet vervolgens de startbaan via de eerste afslag en keerde terug richting het platform. Volgens een woordvoerder van de airline lieten de piloten het vliegtuig bijtanken en controleerden ze alle procedures. De 737 vertrok uiteindelijk twee uur later alsnog en landde veilig in Atlanta.

Tweede keer in één week

Eind vorige week was het ook al raak, toenmaals in Minot, North Dakota, Verenigde Staten (MOT). Een Embraer E175 van Delta-partner SkyWest zette de landing in van vlucht DL3788 vanuit Minneapolis (MSP). Onverwachts week het vliegtuig uit naar rechts en voerden de piloten een go-around uit. Er was een militaire bommenwerper op het vliegpad terechtgekomen.

De verkeersleider gaf de crew van de E175 tijdens de nadering de instructie naar rechts uit te wijken, maar daar bevond zich de bommenwerper. Toen de piloot dit meldde, kreeg hij de opdracht om dan naar links te draaien. Uiteindelijk koos de bemanning ervoor achter het militaire toestel langs te vliegen. ‘Ik weet niet hoe snel ze gingen, maar ze waren duidelijk sneller dan wij,’ aldus de piloot. ‘Het spijt me van de manoeuvre. Dit was niet normaal.’ De vlieger ontving luid applaus aan het eind van de uitleg.