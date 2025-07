KLM stopt nu alweer met nieuwe route

In het komende winterseizoen is de KLM-route tussen Amsterdam en San Diego niet terug te vinden. De maatschappij schrapt deze vlucht tijdelijk uit haar netwerk.

KLM voegde de bestemming San Diego pas afgelopen mei toe aan haar netwerk. Drie keer per week, op dinsdag, donderdag en zondag, verbindt KLM de twee steden met een Boeing 787-9 Dreamliner. Daar komt echter nu alweer een einde aan. De vlucht verdwijnt vanaf 23 oktober uit het netwerk en keert per 21 februari 2026 weer terug, aldus platform aeroroutes.com.

Hoewel KLM geen duidelijke reden gaf waarom de route tijdelijk verdwijnt, heeft het waarschijnlijk te maken met onvoldoende vraag. Het winterseizoen is traditioneel gezien veel minder winstgevend dan de zomer. Bovendien heeft de trans-Atlantische markt in het algemeen te maken met een lagere vraag sinds Donald Trump aan de macht is in de Verenigde Staten. Echter, volgens KLM compenseren Amerikaanse zakenreizigers voor de afname van toeristen.

Twee airlines, twee routes

Nu KLM haar verbinding met San Diego voorlopig heeft gecanceld, blijven er nog twee trans-Atlantische vluchten over vanuit het vliegveld. Lufthansa verbindt San Diego vijf keer per week met haar hub in München. Op deze route zet zij een Airbus A350-900 in. Daarnaast vliegt British Airways dagelijks op en neer vanuit Londen Heathrow. Daarvoor gebruikt BA haar Boeing 777’s.

Behalve San Diego lanceerde KLM dit voorjaar twee andere routes naar Georgetown, Guyana en Hyderabad, India. Deze voert de Nederlandse airline respectievelijk twee- en driemaal per week uit. Deze routes blijven het komende winterseizoen en beide bestemmingen mogen een extra wekelijkse vlucht verwachten. Vanaf dan komt de route naar Georgetown in een driehoeksverbinding met Bridgetown, Barbados.